schatzwontwo at Eldora

World of Outlaws Craftsman Sprint Car Series

Eldora Speedway

Rossburg, OH

Saturday May 12, 2018

Qualifying:

1. 5 – David Gravel, 12.910

2. 2M – Kerry Madsen, 12.939

3. 15 – Donny Schatz, 12.949

4. 87 – Aaron Reutzel, 13.007

5. 1S – Logan Schuchart, 13.032

6. 7S – Jason Sides, 13.051

7. 4 – Parker Price-Miller, 13.057

8. 49X – Tim Shaffer, 13.057

9. 13X – Paul McMahan, 13.060

10. 44 – Trey Starks, 13.068

11. 2 – Shane Stewart, 13.076

12. 12N – Cole Duncan, 13.076

13. 24 – Rico Abreu, 13.092

14. 41 – Jason Johnson, 13.101

15. 17 – Sheldon Haudenschild, 13.109

16. 39 – Spencer Bayston, 13.120

17. 49 – Brad Sweet, 13.152

18. 26 – Joey Saldana, 13.194

19. 11K – Kraig Kinser, 13.199

20. 10H – Chad Kemenah, 13.206

21. 19 – Brent Marks, 13.209

22. 1A – Jacob Allen, 13.214

23. 9 – Daryn Pittman, 13.233

24. 18 – Ian Madsen, 13.251

25. 99 – Brady Bacon, 13.270

26. 57 – Gary Taylor, 13.296

27. 3 – Jac Haudenschild, 13.339

28. 49D – Shawn Dancer, 13.395

29. 45 – Trevor Baker, 13.439

30. 17C – Caleb Helms, 13.512

31. 22M – Dan McCarron, 13.569

32. 28 – Brian Paulus, 13.603

33. W20 – Greg Wilson, 13.658

34. 13 – Clyde Knipp, 13.698

35. 5QB – Quentin Blonde, 13.948

36. 83 – Cory Eliason, 14.283

Heat Race #1:

1. 1S – Logan Schuchart

2. 5 – David Gravel

3. 13X – Paul McMahan

4. 24 – Rico Abreu

5. 49 – Brad Sweet

6. 99 – Brady Bacon

7. 19 – Brent Marks

8. 45 – Trevor Baker

9. W20 – Greg Wilson

Heat Race #2:

1. 2M – Kerry Madsen

2. 7S – Jason Sides

3. 41 – Jason Johnson

4. 26 – Joey Saldana

5. 1A – Jacob Allen

6. 57 – Gary Taylor

7. 44 – Trey Starks

8. 13 – Clyde Knipp

9. 17C – Caleb Helms

Heat Race #3:

1. 15 – Donny Schatz

2. 4 – Parker Price-Miller

3. 17 – Sheldon Haudenschild

4. 11K – Kraig Kinser

5. 2 – Shane Stewart

6. 3 – Jac Haudenschild

7. 9 – Daryn Pittman

8. 22M – Dan McCarron

9. 5QB – Quentin Blonde

Heat Race #4:

1. 87 – Aaron Reutzel

2. 49X – Tim Shaffer

3. 12N – Cole Duncan

4. 39 – Spencer Bayston

5. 10H – Chad Kemenah

6. 18 – Ian Madsen

7. 83 – Cory Eliason

8. 28 – Brian Paulus

9. 49D – Shawn Dancer

Dash:

1. 15 – Donny Schatz

2. 4 – Parker Price-Miller

3. 1S – Logan Schuchart

4. 87 – Aaron Reutzel

5. 2M – Kerry Madsen

6. 49X – Tim Shaffer

7. 5 – David Gravel

8. 7S – Jason Sides

B-Main:

1. 19 – Brent Marks

2. 18 – Ian Madsen

3. 99 – Brady Bacon

4. 9 – Daryn Pittman

5. 44 – Trey Starks

6. 57 – Gary Taylor

7. W20 – Greg Wilson

8. 3 – Jac Haudenschild

9. 83 – Cory Eliason

10. 45 – Trevor Baker

11. 22M – Dan McCarron

12. 28 – Brian Paulus

13. 5QB – Quentin Blonde

14. 13 – Clyde Knipp

15. 49D – Shawn Dancer

16. 17C – Caleb Helms

Feature:

1. 15 – Donny Schatz

2. 1S – Logan Schuchart

3. 87 – Aaron Reutzel

4. 11K – Kraig Kinser

5. 49X – Tim Shaffer

6. 4 – Parker Price-Miller

7. 2M – Kerry Madsen

8. 49 – Brad Sweet

9. 18 – Ian Madsen

10. 9 – Daryn Pittman

11. 7S – Jason Sides

12. 41 – Jason Johnson

13. 99 – Brady Bacon

14. 5 – David Gravel

15. 2 – Shane Stewart

16. 1A – Jacob Allen

17. 26 – Joey Saldana

18. 24 – Rico Abreu

19. 13X – Paul McMahan

20. 10H – Chad Kemenah

21. 19 – Brent Marks

22. 39 – Spencer Bayston

23. 12N – Cole Duncan

24. 17 – Sheldon Haudenschild