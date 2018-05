Feature Winners: May 21-28, 2018

Monday May 21, 2018

Merrittville Speedway – Thorold, ONT – CAN – Action Sprint Tour – Shone Evans

Wednesday May 23, 2018

Terre Haute Action Track – Terre Haute, IN – USA – USAC – National Sprint Car Championship – Tony Hulman Classic – Tyler Courtney

Thursday May 24, 2018

Indiana State Fairgrounds – Indianapolis, IN – USA – USAC – Silver Crown Championship – Kody Swanson

Friday May 25, 2018

Accord Speedway – Accord, NY – USA – Non-Wing Crate Sprint Cars – Jeremy Quick

Albany-Saratoga Speedway – Ballston Spa, NY – USA – Patriot Sprint Tour – Chuck Hebing

Attica Raceway Park – Attica, OH – USA – All Star Circuit of Champions – Cale Thomas

Attica Raceway Park – Attica, OH – USA – FAST – 305 Sprint Car Series – Bobby Clark

Big Diamond Speedway – Minresville, PA – USA – United Racing Club – Mark Smith

Black Hills Speedway – Rapid City, SD – USA – Non-Wing 360 Sprint Cars – Jess Beckett

Bloomington Speedway – Bloomington, IN – USA – Midwest Sprint Car Series – Josh Burton Memorial – Tyler Courtney

Carolina Speedway – Gastonia, NC – USA – Carolina Sprint Tour – Jake McClain

Jackson County Speedway – Jackson, OH – USA – Ohio Thunder Racesaver Series – Derek Hammond

Lake Ozark Speedway – Eldon, MO – USA – ASCS – Warrior Region – Paul Nienhiser

Lake Ozark Speedway – Eldon, MO – USA – Winged 305 Sprint Cars – James Kinder

Lee County Speedway – Donnellson, IA – USA – Sprint Invaders Association – John Schulz

Lernerville Speedway – Sarver, PA – USA – Winged 410 Sprint Cars – A.J. Flick

Limaland Motorsports Park – Lima, OH – USA – National Racing Alliance – Memorial Cup – Jared Horstman

Lucas Oil Raceway at Indianapolis – Brownsburg, IN – USA – USAC – Silver Crown Championship – Kody Swanson

Ohsweken Speedway – Ohsweken, ONT – ONT – Crate Sprint Cars – Liam Martin

Ohsweken Speedway – Ohsweken, ONT – ONT – Winged 360 Sprint Cars – Dylan Westbrook

Path Valley Speedway Park – Spring Run, PA – USA – Non-Wing Super Sportsman – Carmen Perigo Jr.

River Cities Speedway – Grand Forks, ND – USA – Northern Outlaw Sprint Association – Mark Dobmeier

RPM Speedway – Crandall, TX – USA – ASCS – Gulf South Region – Sam Hafertepe Jr.

the Dirt Track at Charlotte – Concord, NC – USA – World of Outlaws – Donny Schatz

Tri-City Motor Speedway – Auburn, MI – USA – Great Lakes Super Sprints – Dustin Daggett

Williams Grove Speedway – Mechanicsburg, PA – USA – Pa Sprint Series – Walt Dyer Tribute Race – Austin Bishop

Williams Grove Speedway – Mechanicsburg, PA – USA – Winged 410 Sprint Cars – Walt Dyer Tribute Race – Steve Buckwalter

Saturday May 26, 2018

105 Speedway – Cleveland, TX – USA – Louisiana Outlaw Racesaver Series / Southern United Sprints – Jacob Harris

281 Speedway – Stephenville, TX – USA – POWRi – Elite Sprint Car Series – Justin Zimmerman

81 Speedway – Park City, KS – USA – National Championship Racing Association / Sprint Car Bandits – Jake Bubak

Airport Raceway – Garden City, KS – USA – POWRi – West Midget Series / POWRi – Rocky Mountain Midget Racing Association – Wesley Smith

Anderson Speedway – Anderson, IN – USA – Must See Racing – Little 500 (Non-Point Race) – Kody Swanson

Antioch Speedway – Antioch, CA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Brad Furr

Archerfield Speedway – Brisbane, QLD – AU – Midget Cars – Taylor Clark

Archerfield Speedway – Brisbane, QLD – AU – Winged 410 Sprint Cars – Peter Lack

BAPS Motor Speedway – York Haven, PA – USA – Super Sportsman – Scott Dellinger

Bear Ridge Speedway – Bradford, VT – USA – Sprint Cars of New England – Tyler Austin

Beaver Dam Raceway – Beaver Dam, WI – USA – Interstate Racing Association – Scotty Thiel

Boone Speedway – Boone, IA – USA – Winged 305 Sprint Cars – Mike Houseman Jr.

Butler Motor Speedway – Quincy, MI – USA – Winged 410 Sprint Cars – Boston Mead

Caney Valley Speedway – Caney, KS – USA – Oil Capital Racing Series – Whit Gastineau

Canyon Speedway Park – Peoria, AZ – USA – USAC – Southwest Sprint Car Championship – Salute to Indy – Charles Davis Jr.

Castrol Raceway – Edmonton, AB – CAN – NSA 360 Sprint Cars – Mark Duperon

Castrol Raceway – Edmonton, AB – CAN – Sportsman Sprints – Pierre Guyon

Charleston Speedway – Charleston, IL – USA – Non-Wing 410 Sprint Cars – Parker Fredrickson

Cottage Grove Speedway – Cottage Grove, OR – USA – Winged 360 Sprint Cars – Marvin Smith Memorial – Jason Solwold

Crystal Motor Speedway – Crystal, MI – USA – Michigan Traditional Sprints – Steve Irwin

Devil’s Bowl Speedway – Mesquite, TX – USA – ASCS – Gulf South Region – Ray Allen Kulhanek

Devil’s Lake Speedway – Crary, ND – USA – Western North Dakota Sprint Cars – Nick Omdahl

Dodge City Raceway Park – Dodge City, KS – USA – United Rebel Sprint Series – Taylor Velasquez

Eagle Raceway – Eagle, NE – USA – Winged 305 Sprint Cars – Mark Pace

Federated Auto Parts Raceway at I-55 – Pevely, MO – USA – Midwest Open Wheel Association – Justin Peck

Fonda Speedway – Fonda, NY – USA – Empire Super Sprints – Danny Varin

Fremont Speedway – Fremont, OH – USA – FAST – 305 Sprint Car Series – Steve Rando

Fremont Speedway – Fremont, OH – USA – FAST – 410 Sprint Car Series – Craig Mintz

Fremont Speedway – Fremont, OH – USA – National Racing Alliance – Jake Brown

Grays Harbor Raceway – Elma, WA – USA – Wingless Sprint Series / Washington Econo Sprint Series – Rob Lindsey

Hibbing Raceway – Hibbing, MN – USA – Northern Renegade Sprint Car Series – Harry Hanson

Jackson Motor Speedway – Byram, MS – USA – United Sprint Car Series – USCS Speedweek – Shane Morgan

Knoxville Raceway – Knoxville, IA – USA – Winged 305 Sprint Cars – Ryan Leavitt

Knoxville Raceway – Knoxville, IA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Brian Brown

Knoxville Raceway – Knoxville, IA – USA – Winged 410 Sprint Cars – Austin McCarl

Lake Ozark Speedway – Eldon, MO – USA – ASCS – Warrior Region – Taylor Walton

Lake Ozark Speedway – Eldon, MO – USA – POWRi – Wingless Auto Racing – Mario Clouser

Land of Legends Raceway – Canandaigua, NY – USA – Capital Region Sprintcar Agency – Jeff Trombley

Lawton Speedway – Lawton, OK – USA – Winged 305 Sprint Cars – Steven Shebester

Lincoln Park Speedway – Putnamville, IN – USA – Midwest Sprint Car Series – Carson Short

Lincoln Speedway – Lincoln, IL – USA – DII midgets – Andy Baugh

Marysville Raceway – Marysville, CA – USA – Civil War Series – Mel Hall Memorial – Justin Sanderson

Marysville Raceway – Marysville, CA – USA – Winged 305 Sprint Cars – Tim Sherman Jr.

Meridian Speedway – Meridian, ID – USA – Non-Wing 360 Sprint Cars – Rob Grice

Meridian Speedway – Meridian, ID – USA – Supermodifieds – Justin Segura

Oswego Speedway – Oswego, NY – USA – Small Block Supermodifieds – Dave Cliff

Oswego Speedway – Oswego, NY – USA – Supermodifieds – Dave Shullick Jr.

Oswego Speedway – Oswego, NY – USA – Supermodifieds – Chris Perley

Park Jefferson International Speedway – Jefferson SD – USA – Midwest Sprint Touring Series / Nebraska 360 Sprint Car Series – Jack Dover

Park Jefferson International Speedway – Jefferson, SD – USA – Winged 305 Sprint Cars – Jason Martin

Perris Auto Speedway – Perris, CA – USA – USAC – CRA Sprint Car Championship – Salute to Indy – Austin Williams

Plymouth Dirt Track – Plymouth, WI – USA – Midwest Sprint Car Association – Josh Walter

Plymouth Speedway – Plymouth, IN – USA – UMP Pro Sprints – Eric Saunders

Port Royal Speedway – Port Royal, PA – USA – Winged 410 Sprint Cars – Weikert Memorial – Lucas Wolfe

Rice Lake Speedway – Rice Lake, WI – USA – UMSS – Traditional Sprint Car Series – Cam Schafer

Rice Lake Speedway – Rice Lake, WI – USA – UMSS – Winged Sprint Car Series – Chase Viebrock

Riverside International Speedway – West Memphis, AR – USA – Winged 305 Sprint Cars – Brad Bowden

Rocky Mountain Raceway – West Valley City, UT – USA – Winged 360 Sprint Cars – Ryan Burdett

Rocky Mountain Raceway – West Valley City, UT – USA – Limited Sprints – Bob Massie

Rocky Mountain Raceway – West Valley City, UT – USA – Focus Midgets – Chuck Goat

Selinsgrove Speedway – Selinsgrove, PA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Jack Gunn Memorial – Davie Franek

Show Low Speedway Park – Show Low, AZ – USA – New Mexico Motor Racing Association – Asa Kesterson

Skagit Speedway – Alger, WA – USA – Sportsman Sprints – Barry Martinez

Skagit Speedway – Alger, WA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Eric Fisher

Southern New Mexico Speedway – Las Cruces, NM – USA – ASCS – Southwest Region – Jesse Baker

Southern Oregon Speedway – Medford, OR – USA – Northwest Focus Midget Series – Salute to Indy – Jonathan Jorgenson

Southern Oregon Speedway – Medford, OR – USA – Winged 360 Sprint Cars – Bailey Hibbard

Star Speedway – Epping, NH – USA – 350 Supermodifieds – Jon McKennedy

Stockton Dirt Track – Stockton, CA – USA – Bay Cities Racing Association – Shane Golobic

Stockton Dirt Track – Stockton, CA – USA – Hunt Magnetos Wingless Tour – Michael Faccinto

Stockton Dirt Track – Stockton, CA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Willie Croft

Sycamore Speedway – Maple Park, IL – USA – Badger Midget Auto Racing Association – Scott Hatton

Twin Cities Raceway Park – North Vernon, IN – USA – Winged 305 Sprint Cars – John Paynter Jr.

Valley Speedway – Grain Valley, MO – USA – POWRi – Allstar Midgets – Chase Porter

Valley Speedway – Grain Valley, MO – USA – POWRi – Outlaw Sprints – Chad Goff

Wilmot Raceway – Wilmot, WI – USA – Wisconsin WingLESS Sprint Car Series – Jimmy Silva

141 Speedway – Francis Creek, WI – USA – Interstate Racing Association – Bill Balog

Sunday May 27, 2018

141 Speedway – Francis Creek, WI – USA – Wisconsin WingLESS Sprint Car Series – Jordan Mattson

34 Raceway – Burlington, IA – USA – Sprint Invaders Association – Austin McCarl

81 Speedway – Park City, KS – USA – National Championship Racing Association / Sprint Car Bandits – Don Droud Jr.

81 Speedway – Park City, KS – USA – Oil Capital Racing Series – Zach Chappell

81 Speedway – Park City, KS – USA – United Rebel Sprint Series – Jason Martin

Airport Raceway – Garden City, KS – USA – POWRi – West Midget Series / POWRi – Rocky Mountain Midget Racing Association – Hank Davis

Buffalo River Race Park – Glyndon, MN – USA – Northern Outlaw Sprint Association – Mark Dobmeier

Canyon Speedway Park – Peoria, AZ – USA – USAC – Southwest Sprint Car Championship – Salute to Indy – R.J. Johnson

Cottage Grove Speedway – Cottage Grove, OR – USA – Winged 360 Sprint Cars – Marvin Smith Memorial – Logan Forler

Crystal Motor Speedway – Crystal, MI – USA – Great Lakes Super Sprints – Dustin Daggett

Devil’s Bowl Speedway – West Haven, VT – USA – Sprint Cars of New England – Tyler Austin

Double-X Speedway – California, MO – USA – ASCS – Warrior Region – Taylor Walton

Eagle Valley Speedway – Jim Falls, WI – USA – UMSS – Traditional Sprint Car Series – Cam Schafer

Eagle Valley Speedway – Jim Falls, WI – USA – UMSS – Winged Sprint Car Series – Brooke Tatnell

Jacksonville Speedway – Jacksonville, IL – USA – Midwest Open Wheel Association – Paul Nienhiser

Kokomo Speedway – Kokomo, IN – USA – Non-Wing 410 Sprint Cars – BC’s Indiana Double – Chris Windom

Port Royal Speedway – Port Royal, PA – USA – Winged 410 Sprint Cars – Weikert Memorial – Lucas Wolfe

Show Low Speedway Park – Show Low, AZ – USA – New Mexico Motor Racing Association – Jason Grady

Silver Dollar Speedway – Chico, CA – USA – Civil War Series – Kyle Hirst

Southern New Mexico Speedway – Las Cruces, NM – USA – ASCS – Southwest Region – Jesse Baker

Stuart Speedway – Stuart, NE – USA – Winged 305 Sprint Cars – Daniel Nekolite

Tri-State Speedway – Haubstadt, IN – USA – Midwest Sprint Car Series – Chase Stockon

Waynesfield Raceway Park – Waynesfield, OH – USA – All Star Circuit of Champions – Christopher Bell

Waynesfield Raceway Park – Waynesfield, OH – USA – National Racing Alliance – Brady Bacon

Monday May 28, 2018

Lawrenceburg Speedway – Lawrenceburg, IN – USA – World of Outlaws – Memorial Day Spectacular – Brad Sweet