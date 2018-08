Austin Williams Wins on Hall of Fame Night at Perris

From USAC

PERRIS, Ca. (August 18, 2018) — Austin Williams of Yorba Linda, Calif. won Saturday night’s 30-lap “California Racers Hall of Fame Night” AMSOIL USAC/CRA Sprint race at Perris Auto Speedway. He passed Brody Roa five laps from the finish and led the rest of the way to beat Max Adams, Cody Williams, Danny Faria Jr. and Roa. Roa’s finish enabled him to pass Damion Gardner for the point lead after Gardner flipped during the feature.

AMSOIL USAC/CRA SPRINT CAR SERIES RACE RESULTS: August 18, 2018 – Perris, California – Perris Auto Speedway – “California Racers Hall of Fame Night”

WOODLAND AUTO DISPLAY QUALIFICATIONS: 1. Damion Gardner, 4, Alexander-16.662; 2. Brody Roa, 91R, BR-16.764; 3. Cody Williams, 44, Jory-16.885; 4. Austin Williams, 2, Jory-17.104; 5. Danny Sheridan, 12, Allen-17.118; 6. Jake Swanson, 34AZ, Grau/Burkhart-17.165; 7. Max Adams, 5M, Adams-17.310; 8. Tye Mihocko, 5T, Mihocko-17.496; 9. R.J. Johnson, 92, Sertich-17.500; 10. Logan Williams, 5. Jory-17.541; 11. Trent Williams, 52V, Williams-17.584; 12. Tommy Malcolm, 5X, Napier-17.613; 13. A.J. Bender, 21, Bender-17.635; 14. Danny Faria Jr., 42, Cheney-17.660; 15. Chris Gansen, 4G, Gansen-17.733; 16. Verne Sweeney, 98, Tracy-17.894; 17. Matt Stewart, 23, Bellegante-18.259; 18. Joel Rayborne, 12B, Blair-18.939; 19. Gary Marshall Jr., 72, Marshall-19.431; 20. Austin Ervine, 51, AJ-19.756; 21. Randy Waitman, 90, Waitman-NT, 22. Matt Rossi, 02, Rossi-NT.

JUNIOR KURTZ MEMORIAL TROPHY DASH: (4 3-lap dashes) 1. Gardner-11pts, 2. Roa-7pts, 3. C.Williams-4pts, 4. A.Williams-2pts.

EXTREME MUFFLERS FIRST HEAT: (10 laps) 1. Gardner, 2. Malcolm, 3. A.Williams, 4. Mihocko, 5. Gansen, 6. Rayborne. NT

CIRCLE TRACK PERFORMANCE/ROD END SUPPLY SECOND HEAT: (10 laps) 1. Roa, 2. Johnson, 3. Sheridan, 4. Sweeney, 5. Marshall, 6. Rossi, 7. Bender. NT

KEIZER ALUMINUM WHEELS/ROD END SUPPLY THIRD HEAT: (10 laps) 1. Adams, 2. Faria, 3. T.Williams, 4. Ervine, 5. Stewart, 6. C.Williams. NT

FEATURE: (30 laps) 1. Austin Williams, 2. Max Adams, 3. Cody Williams, 4. Danny Faria Jr., 5. Brody Roa, 6. Tommy Malcolm, 7. R.J. Johnson, 8. Danny Sheridan, 9. Chris Gansen, 10. Tye Mihocko, 11. Matt Stewart, 12. Randy Waitman, 13. Verne Sweeney, 14. Austin Ervine, 15. Gary Marshall Jr., 16. Joel Rayborne, 17. Damion Gardner, 18. A.J. Bender, 19. Matt Rossi, 20. Trent Williams. NT

**Gardner flipped on lap 25 of the feature.

FEATURE LAP LEADERS: Laps 1-3 Adams, Laps 4-23 Gardner, Laps 24-25 Roa, Laps 26-30 A.Williams.

SALDANA RACING PRODUCTS / RACING OPTICS HARD CHARGER: Danny Faria Jr. (12th to 4th)

NEW AMSOIL USAC/CRA SPRINT CAR POINTS: 1-Roa-643, 2-Gardner-640, 3-C.Williams-542, 4-Swanson-541, 5-Adas-513, 6-A.Williams-512, 7-Malcolm-444; 8-ohnson-422; 9-Bender-406, 10-Gansen-367.

NEXT AMSOIL USAC/CRA SPRINT CAR RACES: September 1&2 – Calistoga (CA) Speedway – “11th Annual Louie Vermeil Classic/California Sprint Week”