POINT LEADER GOFF WINS AT LEGION

From USAC

Rumney, NH……..USAC Laguette’s Sports DMA Speed2 Midget point leader Jason Goff of Preston Hollow, N.Y. won Friday night’s feature at Legion Speedway. Will Hull took second ahead of Joe Krawiec, Jeff Horn and Robert White.

USAC LAGUETTE’S SPORTS DMA SPEED2 MIDGET RACE RESULTS: September 14, 2018 – Rumney,New Hampshire – Legion Speedway

FIRST HEAT: (8 laps) 1. Jason Goff (#19J Goff), 2. Joe Krawiec (#1B Miller), 3. Derek O’Hearn (#55 Matczak), 4. Justin Phillips (#1m Miller), 5. Seth Carlson (#2 Matczak), 6. Will Hull (#3 Matczak). NT

SECOND HEAT: (8 laps) 1. Jeff Horn (#A-1 Mossman), 2. Mike Chaffee (#18c Chaffee). 3. Adam Whitney (#12 Whitney), 4. Brandon Emerson (#8 Emerson), 5. Robert White (#68 White), 6. Tim Gallant (#33 Gallant). NT

FEATURE: (25 laps) 1. Jason Goff, 2. Will Hull, 3. Joe Krawiec, 4. Jeff Horn, 5. Robert White, 6. Adam Whitney, 7. Derek O’Hearn, 8. Tim Gallant, 9. Brandon Emerson, 10. Mike Chaffee, 11. Seth Carlson, 12. Justin Phillips. NT

FEATURE LAP LEADERS: Laps N/A (Will update later)

NEW LAGUERRE’S SPORTS DMA SPEED2 MIDGET POINTS: 1-Goff-883, 2-Krawiec-869, 3-Hull-856, 4-O’Hearn-804, 5-Carlson-794, 6-Whitney-720, 7-Phillips-672, 8-Emerson-577, 9-Chaffee-565, 10-Horn-530.

NEXT USAC LAGUERRE’S SPORTS DMA SPEED2 MIDGET RACE: September 22 – Bradford, VT – Bear Ridge Speedway