Feature Winners: September 19 – 21, 2018

Wednesday September 19, 2018

Lernerville Speedway – Sarver, PA – USA – RUSH Crate Sprint Car Series – Zach Morrow

Friday September 21, 2018

Bubba Raceway Park – Ocala, FL – USA – United Sprint Car Series – Tyler Clem

Canyon Speedway Park – Peoria, AZ – USA – USAC – Southwest Sprint Car Championship – Southwest Championship – Mike Martin

Eldora Speedway – Rossburg, OH – USA – World of Outlaws – BeFour the Crowns – Brent Marks

Georgetown Speedway – Georgetown, DE – USA – United Racing Club – Josh Weller

I-96 Speedway – Lake Odessa, MI – USA – Sprints on Dirt – Max Stambaugh

Lucas Oil Speedway – Wheatland, MO – USA – ASCS – National Tour / ASCS – Warrior Region – Johnny Herrera

Lucas Oil Speedway – Wheatland, MO – USA – POWRi – Wingless Auto Racing / POWRi – Elite Sprint Car Series – Anthony HIcholsen

Meridian Speedway – Meridian, ID – USA – Idaho Six Cylinder Racing League – Kate Jackson

Meridian Speedway – Meridian, ID – USA – Northwest Sprintcar Racing Association / King of the Wing Sprint Car Series – Colton Nelson

Ocean Speedway – Watsonville, CA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Bud Kaeding

Path Valley Speedway Park – Spring Run, PA – USA – Non-Wing Super Sportsman – Carmen Perigo Jr.

Placerville Speedway – Placerville, CA – USA – Sprint Car Challenge Tour – NorCal Posse Shootout – Kyle Hirst

Santa Maria Speedway – Santa Maria, CA – USA – Western RaceSaver Series – Grant Duinkerken

State Fair Park – Yakima, WA – USA – Summer Thunder Series – Central Washington State Fair – Jamie Barnes

Saturday September 22, 2018

Archerfield Speedway – Brisbane, QLD – AU – Midget Cars – Adam Clarke

Archerfield Speedway – Brisbane, QLD – AU – Winged 410 Sprint Cars – Lachlan McHugh

Bear Ridge Speedway – Bradford, VT – USA – Sprint Cars of New England – Will Hull

Beaver Dam Raceway – Beaver Dam, WI – USA – Interstate Racing Association – Kerry Madsen

Beaver Dam Raceway – Beaver Dam, WI – USA – Wisconsin WingLESS Sprint Car Series – Matt VandeVere

Beaver Dam Raceway – Sun Prairie, WI – USA – Badger Midget Auto Racing Association – Nick Baran

Bubba Raceway Park – Ocala, FL – USA – United Sprint Car Series – Danny Martin Jr.

Canyon Speedway Park – Peoria, AZ – USA – USAC – Southwest Sprint Car Championship – Southwest Championship – Charles Davis Jr.

Central Arizona Speedway – Casa Grande, AZ – USA – NAPA Desert Sprint Car Series – Zach Madrid

Charleston Speedway – Charleston, IL – USA – Non-Wing 410 Sprint Cars – Dylan Moan

Eldora Speedway – Rossburg, OH – USA – All Star Circuit of Champions – 4-Crown Nationals – Aaron Reutzel

Eldora Speedway – Rossburg, OH – USA – USAC – National Midget Car Championship – 4-Crown Nationals – Tyler Courtney

Eldora Speedway – Rossburg, OH – USA – USAC – National Sprint Car Championship – 4-Crown Nationals – Tyler Courtney

Eldora Speedway – Rossburg, OH – USA – USAC – Silver Crown Championship – 4-Crown Nationals – C.J. Leary

Fonda Speedway – Fonda, NY – USA – Empire Super Sprints – Kramer Williams Memorial – Danny Varin

I-25 Speedway – Pueblo, CO – USA – Englewood Racing Association – Ritchy Castor Jr.

Lernerville Speedway – Sarver, PA – USA – Allegheny Sprint Tour – Robbie Bartchy

Lernerville Speedway – Sarver, PA – USA – World of Outlaws – Commonwealth Clash – Brad Sweet

Lincoln Park Speedway – Putnamville, IN – USA – Non-Wing 410 Sprint Cars – Shane Cockrum

Lucas Oil Speedway – Wheatland, MO – USA – ASCS – National Tour / ASCS – Warrior Region – Sam Hafertepe Jr.

Lucas Oil Speedway – Wheatland, MO – USA – POWRi – Wingless Auto Racing / POWRi – Elite Sprint Car Series – Hockett/McMillin Memorial – Kyle Cummins

Meridian Speedway – Meridian, ID – USA – Northwest Sprintcar Racing Association – Season Championship – Colton Nelson

Outlaw Speedway – Dundee, NY – USA – Patriot Sprint Tour – Outlaw Fall Nationals – Davie Franek

Path Valley Speedway Park – Spring Run, PA – USA – PA Sprint Series – Zach Newlin

Perris Auto Speedway – Perris, CA – USA – USAC – CRA Sprint Car Championship – Glenn Howard Classic – Damion Gardner

Placerville Speedway – Placerville, CA – USA – Sprint Car Challenge Tour – NorCal Posse Shootout – Sean Becker

State Fair Park – Yakima, WA – USA – Summer Thunder Series – Central Washington State Fair – Justin Youngquist

Wayne County Speedway – Orrville, OH – USA – Ohio Valley Sprint Car Association – Andrew Palker

Sunday September 23, 2018

Airborne Park Speedway – Plattsburgh, NY – USA – Empire Super Sprints / Sprint Cars of New England – Americna/Canadian Sprint Car Clash – Steve Poirier

LaSalle Speedway – LaSalle, IL – USA – Interstate Racing Association / Midwest Open Wheel Association – Parker Price-Miller

LaSalle Speedway – LaSalle, IL – USA – Wisconsin WingLESS Sprints – Allen hafford