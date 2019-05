Swanson Dominates 2019 Pay Less Little 500

71st Annual Pay Less Little 500 presented by UAW

Anderson Speedway

Anderson, IN

Saturday May 25, 2019

1. 4 – Kody Swanson, 500

2. 22 – Bobby Santos III, 499

3. 07 – Jacob Wilson, 498

4. 14 – Shane Hollingsworth, 497

5. 51 – Chris Windom, 496

6. 27 – Brian Gerster, 496

7. 25 – Joey Schmidt, 496

8. 68 – Mickey Kempgens, 495

9. 18 – Travis Welpott, 483

10. 88 – Jimmy McCune, 480

11. 8 – Chris Neuenschwander, 479

12. 32 – Nick Hamilton, 479

13. 71 – Brian Vaughn, 434

14. 59 – Scotty Hampton, 390

15. 74 – Tony Main, 325

16. 04 – Donnie Adams Jr, 267

17. 95 – Shane Butler, 264

18. 21 – Johnny Gilbertson, 238

19. 77 – Eric Gordon, 222

20. 67 – Kyle O’Gara, 187

21. 19 – John Inman, 185

22. 28 – Chris Jagger, 175

23. 5 – Kyle Hamilton, 165

24. 26 – Aaron Pierce, 154

25. 44 – Brian Tyler, 136

26. 56 – Tyler Roahrig, 130

27. 78 – Ken Shrader, 108

28. 81 – Trey Osborne, 101

29. 64 – Justin Grant, 77

30. 12 – Billy Wease, 73

31. 2 – Jeff Bloom, 61

32. 9 -Shane Cottle, 30

33. 7 – Caleb Armstrong, 12