Reutzel Wins Ohio Sprint Speedweek Feature at Wayne County

Ollie’s Bargain Outlet All Star Circuit of Champions presented by Mobil 1

Wayne County Speedway

Orrville, OH

Wednesday June 19, 2019

Qualifying

1. 57X-Andrew Palker, 14.691[2]

2. 24-Rico Abreu, 14.748[3]

3. 07-Gerard McIntyre Jr, 14.830[16]

4. 13-Paul McMahan, 14.857[8]

5. 11N-Buddy Kofoid, 14.869[28]

6. 17-Josh Baughman, 14.881[12]

7. 49X-Tim Shaffer, 14.887[10]

8. 3-Jac Haudenschild, 14.908[21]

9. 97-Max Stambaugh, 14.945[9]

10. 87-Aaron Reutzel, 14.976[33]

11. 26-Cory Eliason, 14.994[19]

12. 11-Dale Blaney, 15.003[26]

13. 70-Brock Zearfoss, 15.034[25]

14. 9-Dean Jacobs, 15.041[18]

15. 45-Trevor Baker, 15.049[7]

16. 48-Danny Dietrich, 15.052[20]

17. 5T-Travis Philo, 15.078[17]

18. 70X-Spencer Bayston, 15.103[37]

19. 8M-T.J. Michael, 15.129[27]

20. 35-Tyler Esh, 15.170[13]

21. 16-D.J. Foos, 15.178[15]

22. W20-Greg Wilson, 15.314[36]

23. 81-Lee Jacobs, 15.322[14]

24. 38K-Clay Riney, 15.346[11]

25. 3C-Cale Conley, 15.353[4]

26. 19-Mitch Harble, 15.372[31]

27. 99-Skylar Gee, 15.399[24]

28. 16M-Danny Mumaw, 15.494[35]

29. 2-Ricky Peterson, 15.494[29]

30. 3J-Trey Jacobs, 15.502[23]

31. 52AU-Darren Mollenoyux, 15.505[22]

32. 40-George Hobaugh Jr., 15.560[1]

33. K4-Chad Kemenah, 15.709[32]

34. 70M-Henry Malcuit, 15.838[30]

35. 29-Steve Butler, 15.879[5]

36. 21-Brinton Marvel, 15.879[6]

37. 00H-Hunter Lynch, 59.999[34]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 49X-Tim Shaffer, [1]

2. 13-Paul McMahan, [2]

3. 57X-Andrew Palker, [4]

4. 24-Rico Abreu, [3]

5. 97-Max Stambaugh, [5]

6. 45-Trevor Baker, [6]

7. 3C-Cale Conley, [7]

8. 40-George Hobaugh Jr., [8]

9. 21-Brinton Marvel, [10]

10. 29-Steve Butler, [9]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 26-Cory Eliason, [2]

2. 9-Dean Jacobs, [1]

3. 07-Gerard McIntyre Jr, [4]

4. 17-Josh Baughman, [3]

5. 16-D.J. Foos, [7]

6. 35-Tyler Esh, [6]

7. 81-Lee Jacobs, [8]

8. 5T-Travis Philo, [5]

9. 38K-Clay Riney, [9]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 70-Brock Zearfoss, [1]

2. 11N-Buddy Kofoid, [4]

3. 11-Dale Blaney, [2]

4. 48-Danny Dietrich, [5]

5. 8M-T.J. Michael, [6]

6. 3J-Trey Jacobs, [8]

7. 52AU-Darren Mollenoyux, [9]

8. 3-Jac Haudenschild, [3]

9. 99-Skylar Gee, [7]

Heat Race #4 (8 Laps)

1. 87-Aaron Reutzel, [4]

2. W20-Greg Wilson, [2]

3. 19-Mitch Harble, [1]

4. 16M-Danny Mumaw, [5]

5. K4-Chad Kemenah, [7]

6. 2-Ricky Peterson, [6]

7. 70M-Henry Malcuit, [8]

DNS: 70X-Spencer Bayston

DNS: 00H-Hunter Lynch,

Dash #1 (4 Laps)

1. 49X-Tim Shaffer, [3]

2. 9-Dean Jacobs, [1]

3. 24-Rico Abreu, [5]

4. W20-Greg Wilson, [4]

5. (DNF) 11N-Buddy Kofoid, [2]

Dash #2 (4 Laps)

1. 87-Aaron Reutzel, [2]

2. 70-Brock Zearfoss, [4]

3. 57X-Andrew Palker, [3]

4. 26-Cory Eliason, [5]

5. 13-Paul McMahan, [1]

B-Main (12 Laps)

1. 3-Jac Haudenschild, [1]

2. 45-Trevor Baker, [2]

3. 2-Ricky Peterson, [4]

4. 81-Lee Jacobs, [6]

5. 70X-Spencer Bayston, [16]

6. 3C-Cale Conley, [7]

7. 21-Brinton Marvel, [14]

8. 99-Skylar Gee, [13]

9. 70M-Henry Malcuit, [9]

10. 5T-Travis Philo, [10]

11. 38K-Clay Riney, [12]

12. 40-George Hobaugh Jr., [11]

13. (DNF) 3J-Trey Jacobs, [5]

14. (DNF) 52AU-Darren Mollenoyux, [8]

15. (DNF) 35-Tyler Esh, [3]

16. (DNF) 29-Steve Butler, [15]

A-Main (30 Laps)

1. 87-Aaron Reutzel, [2]

2. 49X-Tim Shaffer, [1]

3. 24-Rico Abreu, [5]

4. 70-Brock Zearfoss, [4]

5. 9-Dean Jacobs, [3]

6. 26-Cory Eliason, [8]

7. 11N-Buddy Kofoid, [9]

8. 57X-Andrew Palker, [6]

9. 07-Gerard McIntyre Jr, [11]

10. W20-Greg Wilson, [7]

11. 11-Dale Blaney, [12]

12. 13-Paul McMahan, [10]

13. 48-Danny Dietrich, [15]

14. 16M-Danny Mumaw, [16]

15. 3-Jac Haudenschild, [21]

16. 97-Max Stambaugh, [17]

17. 17-Josh Baughman, [14]

18. 8M-T.J. Michael, [18]

19. K4-Chad Kemenah, [20]

20. 45-Trevor Baker, [22]

21. 16-D.J. Foos, [19]

22. 19-Mitch Harble, [13]

23. 81-Lee Jacobs, [24]

24. 2-Ricky Peterson, [23]

25. 40-George Hobaugh Jr., [26]

26. 70X-Spencer Bayston, [25]