King of the Wing Sprint Car Series / Auto Value Bumper to Bumper Super Sprints

Colorado National Speedway

Dacono, CO

Saturday July 6, 2019

Feature:

1. 22A-Bobby Santos III

2. 2-Austin Carter

3. 6G-Bryan Gossal

4. 95-Chris Muhler

5. 15-Eric Humphries

6. 72-Jaren Mott

7. 24-Hunter Stanley

8. 68-Mike Anderson

9. 12B-Monty Bergener

10. 4-Aiden Spiers

11. O2-Anthony Quintana

12. 16-Austyn Gossei

13. 71-Aaron McPeak

14. 2T-Tristen Spiers

15. 43-Kyle Bergener