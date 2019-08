Reutzel Reins in Attica All Star Win

Aaron Reutzel passed race long leader Buddy Kofoid on lap 37 of the 40 lap event at Attica Raceway Park Friday night to capture the All Star Circuit of Champions feature.

8/30/2019 at Attica Raceway Park

410 Sprints – Winged | All Star Circuit of Champions

A Feature (40 Laps): 1. 87-Aaron Reutzel, [4]; 2. G1-Tim Shaffer, [5]; 3. 11N-Buddy Kofoid, [1]; 4. 70-Brock Zearfoss, [11]; 5. 4-Cap Henry, [2]; 6. 26-Cory Eliason, [13]; 7. 13-Paul McMahan, [14]; 8. W20-Greg Wilson, [23]; 9. 99-Skylar Gee, [3]; 10. 70X-Justin Peck, [12]; 11. 11-Dale Blaney, [19]; 12. 5R-Byron Reed, [17]; 13. 3-Jac Haudenschild, [9]; 14. 71P-Parker Price-Miller, [8]; 15. 07-Gerard McIntyre Jr, [16]; 16. (DNF) 22-Brandon Spithaler, [6]; 17. (DNF) 16-D.J. Foos, [22]; 18. (DNF) 33W-Caleb Griffith, [10]; 19. (DNF) K4-Chad Kemenah, [7]; 20. (DNF) 25M-Chris Andrews, [15]; 21. (DNF) 1ST-Gary Taylor, [18]; 22. (DNF) 28-Danny Mumaw, [24]; 23. (DNF) 57X-Andrew Palker, [20]; 24. (DNF) 5T-Travis Philo, [21]

B Feature (12 Laps): 1. 5T-Travis Philo, [1]; 2. 16-D.J. Foos, [2]; 3. W20-Greg Wilson, [4]; 4. 28-Danny Mumaw, [6]; 5. 91-Cale Thomas, [5]; 6. 40-George Hobaugh Jr., [7]; 7. 21N-Frankie Nervo, [3]; 8. 23-Carson Short, [9]; 9. 22B-Ryan Broughton, [10]; 10. (DNF) 18J-R.J. Jacobs, [8]

Dash 1 (4 Laps): 1. 11N-Buddy Kofoid, [2]; 2. 99-Skylar Gee, [3]; 3. G1-Tim Shaffer, [1]; 4. K4-Chad Kemenah, [4]; 5. 3-Jac Haudenschild, [5]

Dash 2 (4 Laps): 1. 4-Cap Henry, [1]; 2. 87-Aaron Reutzel, [2]; 3. 22-Brandon Spithaler, [4]; 4. 71P-Parker Price-Miller, [3]; 5. 33W-Caleb Griffith, [5]

Heat 1 (10 Laps): 1. 99-Skylar Gee, [1]; 2. K4-Chad Kemenah, [3]; 3. 70-Brock Zearfoss, [4]; 4. 07-Gerard McIntyre Jr, [5]; 5. 5R-Byron Reed, [2]; 6. 16-D.J. Foos, [6]; 7. 28-Danny Mumaw, [7]; 8. (DNF) 22B-Ryan Broughton, [8]

Heat 2 (10 Laps): 1. 3-Jac Haudenschild, [1]; 2. G1-Tim Shaffer, [2]; 3. 71P-Parker Price-Miller, [4]; 4. 13-Paul McMahan, [3]; 5. (DNF) 1ST-Gary Taylor, [5]; 6. (DNF) 35-Stuart Brubaker, [6]; 7. (DNF) W20-Greg Wilson, [7]; 8. (DNF) 20I-Kelsey Ivy, [8]

Heat 3 (10 Laps): 1. 33W-Caleb Griffith, [2]; 2. 22-Brandon Spithaler, [1]; 3. 87-Aaron Reutzel, [4]; 4. 25M-Chris Andrews, [3]; 5. 57X-Andrew Palker, [6]; 6. 21N-Frankie Nervo, [7]; 7. 40-George Hobaugh Jr., [8]; 8. 18J-R.J. Jacobs, [5]

Heat 4 (10 Laps): 1. 11N-Buddy Kofoid, [1]; 2. 4-Cap Henry, [4]; 3. 70X-Justin Peck, [2]; 4. 26-Cory Eliason, [3]; 5. 11-Dale Blaney, [6]; 6. 5T-Travis Philo, [5]; 7. 91-Cale Thomas, [7]; 8. 23-Carson Short, [8]

Qualifying: 1. 71P-Parker Price-Miller, 00:12.597[12]; 2. 87-Aaron Reutzel, 00:12.609[23]; 3. 4-Cap Henry, 00:12.633[33]; 4. 26-Cory Eliason, 00:12.664[32]; 5. 13-Paul McMahan, 00:12.699[11]; 6. 70-Brock Zearfoss, 00:12.752[7]; 7. K4-Chad Kemenah, 00:12.766[2]; 8. 70X-Justin Peck, 00:12.775[26]; 9. 5R-Byron Reed, 00:12.792[8]; 10. 11N-Buddy Kofoid, 00:12.802[28]; 11. 25M-Chris Andrews, 00:12.812[18]; 12. G1-Tim Shaffer, 00:12.831[10]; 13. 99-Skylar Gee, 00:12.841[9]; 14. 33W-Caleb Griffith, 00:12.852[22]; 15. 07-Gerard McIntyre Jr, 00:12.857[1]; 16. 3-Jac Haudenschild, 00:12.884[17]; 17. 1ST-Gary Taylor, 00:12.909[16]; 18. 5T-Travis Philo, 00:12.922[27]; 19. 35-Stuart Brubaker, 00:12.939[13]; 20. 11-Dale Blaney, 00:12.947[31]; 21. 16-D.J. Foos, 00:12.958[6]; 22. W20-Greg Wilson, 00:13.008[15]; 23. 91-Cale Thomas, 00:13.103[29]; 24. 22-Brandon Spithaler, 00:13.106[25]; 25. 18J-R.J. Jacobs, 00:13.177[20]; 26. 57X-Andrew Palker, 00:13.325[21]; 27. 23-Carson Short, 00:13.383[30]; 28. 28-Danny Mumaw, 00:13.505[3]; 29. 22B-Ryan Broughton, 00:13.586[4]; 30. 21N-Frankie Nervo, 00:13.679[19]; 31. 20I-Kelsey Ivy, 00:13.719[14]; 32. 40-George Hobaugh Jr., 00:13.781[24]; 33. 46AU-Stuart Williams, 00:59.999[5]