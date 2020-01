Shane Stewart Wins Feature at Bunbury

BUNBURY, WA (January 1, 2020) — After being plagued with mechanical issues during his Australian tour Shane Stewart’s luck started to turn on Wednesday winning the Maddington Toyota Sprint Car Series event at Bunbury City Speedway during USA vS Western Australia Speedweek. Stewart held off Mitch Wormall and Jason Kendrick for the victory.

Tom Payet won the Western Australia Wingless Sprint Car title while Tim King won the limited sprint feature.

USA vs. WA Speedweek

Bunbury City Speedway

Bunbury, WA

Wednesday January 1, 2020

Maddington Toyota Sprint Car Series

Qualifying:

1. USA2-Harli White, 13.867

2. USA87-Shane Stewart, 13.983

3. 12-Daniel Harding, 14.017

4. 11-Jason Kendrick, 14.096

5. 67-Jaydee Dack, 14.450

6. USA1-Bud Kaeding, 14.474

7. 97-Mitchell Wormall, 14.581

8. 8-Andrew Priolo, 14.626

9. 79-Kris Coyle, 14.675

10. 22-Brodie Minchin, 14.683

11. 63-Todd Davis, 14.829

12. 83-Daniel Hartigan, 14.949

13. 3-Callum Williamson, 15.080

14. 18-Trevor Jolly, 15.465

15. 4-Cameron Mckenzie, 15.620

16. 94-Matthew Cross, NT

Heat Race #1:

1. 12-Daniel Harding

2. USA2-Harli White

3. 97-Mitchell Wormall

4. 63-Todd Davis

5. 79-Kris Coyle

6. 3-Callum Williamson

7. 4-Cameron Mckenzie

8. 67-Jaydee Dack

Heat Race #2:

1. 11-Jason Kendrick

2. USA87-Shane Stewart

3. 8-Andrew Priolo

4. 83-Daniel Hartigan

5. 22-Brodie Minchin

6. 18-Trevor Jolly

7. USA1-Bud Kaeding

DNS: 94-Matthew Cross

Heat Race #3:

1. 18-Trevor Jolly

2. 22-Brodie Minchin

3. 4-Cameron Mckenzie

4. 63-Todd Davis

5. 12-Daniel Harding

6. USA87-Shane Stewart

7. 97-Mitchell Wormall

8. USA1-Bud Kaeding

Heat Race #4:

1. 11-Jason Kendrick

2. 8-Andrew Priolo

3. 3-Callum Williamson

4. USA2-Harli White

5. 79-Kris Coyle

6. 94-Matthew Cross

DNS: 67-Jaydee Dack

DNS: 83-Daniel Hartigan

Feature:

1. USA87-Shane Stewart

2. 97-Mitchell Wormall

3. 11-Jason Kendrick

4. 3-Callum Williamson

5. USA1-Bud Kaeding

6. 8-Andrew Priolo

7. 63-Todd Davis

8. 79-Kris Coyle

9. 83-Daniel Hartigan

10. 18-Trevor Jolly

11. 4-Cameron Mckenzie

12. 12-Daniel Harding

13. USA2-Harli White

14. 22-Brodie Minchin

15. 94-Matthew Cross

DNS: 67-Jaydee Dack

WA Wingless Title

Heat Race #1:

1. 56-Brendon Wedge

2. 95-Ash Hounsfield

3. 4-Dean Gittos

4. 44-Tyson Bryden

5. 5-Brad Fitzgerald

6. 13-James Bissaker

7. 31-David Worrall

8. 91-Matthew Burston

9. 94-Warren Hunter

10. 14-Stephen Hughes

DNS: 12-Jake Robinson

Heat Race #2:

1. 3-Matthew Iwanow

2. 29-Chad Pittard

3. 18-Tom Payet

4. 16-Daniel Keen

5. 11-Cameron Holla

6. 57-Kyle Beard

7. 6-Paul Robinson

8. 97-Russell Seery

9. 84-Daran Humfrey

10. 9-Tom Britton

DNF. 78-Matty Fellowes

Heat Race #3:

1. 95-Ash Hounsfield

2. 4-Dean Gittos

3. 29-Chad Pittard

4. 13-James Bissaker

5. 6-Paul Robinson

6. 12-Jake Robinson

7. 57-Kyle Beard

8. 94-Warren Hunter

9. 84-Daran Humfrey

10. 11-Cameron Holla

11. 97-Russell Seery

Heat Race #4:

1. 16-Daniel Keen

2. 18-Tom Payet

3. 44-Tyson Bryden

4. 3-Matthew Iwanow

5. 9-Tom Britton

6. 56-Brendon Wedge

7. 31-David Worrall

8. 78-Matty Fellowes

9. 91-Matthew Burston

10. 5-Brad Fitzgerald

11. 14-Stephen Hughes

Top 8 Dash:

1. 95-Ash Hounsfield

2. 3-Matthew Iwanow

3. 4-Dean Gittos

4. 56-Brendon Wedge

5. 16-Daniel Keen

6. 18-Tom Payet

7. 29-Chad Pittard

8. 44-Tyson Bryden

Feature:

1. 18-Tom Payet

2. 56-Brendon Wedge

3. 29-Chad Pittard

4. 95-Ash Hounsfield

5. 16-Daniel Keen

6. 84-Daran Humfrey

7. 12-Jake Robinson

8. 78-Matty Fellowes

9. 6-Paul Robinson

10. 9-Tom Britton

11. 94-Warren Hunter

12. 91-Matthew Burston

13. 11-Cameron Holla

14. 3-Matthew Iwanow

15. 57-Kyle Beard

16. 97-Russell Seery

17. 31-David Worrall

18. 4-Dean Gittos

19. 44-Tyson Bryden

20. 14-Stephen Hughes

DNS: 13-James Bissaker

DNS: 5-Brad Fitzgerald

Heat Race #1:

1. 116-Michael Keen

2. 26-Glenn Dickinson

3. 6-Greg Clarke

4. 51-Tim King

5. 141-Blake Jackson

6. 38-Jason Craig

7. 7-Daniel Forbes

8. 70-Damien Turney

9. 46-Tony Pracilio

10. 4-Craig Bottrell

11. 127-Cameron Heeps

DNS: 5-Todd Davis

Heat Race #2:

1. 99-Ashly Barnett

2. 49-Dominic Rifici

3. 35-Brett Barndon

4. 47-Alex Williams

5. 66-Matt Davis

6. 33-Grant Chisholm

7. 22-Matthew Laughton

8. 9-Darryl Borgas

9. 90-Brooke Newson

10. 43-Anthony Gaudio

11. WA1-Gavin Davis

Heat Race #3:

1. 4-Craig Bottrell

2. 35-Brett Barndon

3. 26-Glenn Dickinson

4. 99-Ashly Barnett

5. 49-Dominic Rifici

6. 116-Michael Keen

7. 70-Damien Turney

8. 9-Darryl Borgas

9. 90-Brooke Newson

10. 43-Anthony Gaudio

DNS: 5-Todd Davis

DNS: 127-Cameron Heeps

Heat Race #4:

1. 51-Tim King

2. 33-Grant Chisholm

3. 66-Matt Davis

4. 47-Alex Williams

5. 6-Greg Clarke

6. WA1-Gavin Davis

7. 38-Jason Craig

8. 7-Daniel Forbes

9. 22-Matthew Laughton

10. 46-Tony Pracilio

DNS: 141-Blake Jackson

Feature:

1. 51-Tim King

2. 26-Glenn Dickinson

3. 66-Matt Davis

4. 116-Michael Keen

5. 33-Grant Chisholm

6. 99-Ashly Barnett

7. 49-Dominic Rifici

8. 47-Alex Williams

9. 6-Greg Clarke

10. 35-Brett Barndon

11. WA1-Gavin Davis

12. 4-Craig Bottrell

13. 38-Jason Craig

14. 43-Anthony Gaudio

15. 22-Matthew Laughton

16. 46-Tony Pracilio

17. 9-Darryl Borgas

18. 90-Brooke Newson

19. 141-Blake Jackson

20. 70-Damien Turney

21. 7-Daniel Forbes

DNS: 5-Todd Davis

DNS: 127-Cameron Heeps