Reutzel Wins WSS Feature at Toowoomba

TOOWOOMBA, QLD (January 5, 2020) — After being in contention for victory multiple times during his trip to Australia only to come up short Aaron Reutzel was victorious Sunday during the World Series Sprintcars visit to Hi-Tec Oils Speedway. Charging from 11th starting spot to pass Kerry Madsen on lap 26 Reutzell led the remained of the 35 lap distance. Robbie Farr, Jock Goodyear, Luke Oldfield, and Rusty Hickman rounded out the top five.

World Series Sprintcars

Hi-Tec Oil Speedway

Toowoomba, QLD

Sunday January 5, 2020

Qualifying Flight A:

1. T22-Jock Goodyer, 11.433

2. USA56-Aaron Reutzel, 11.574

3. W17-James McFadden, 11.788

4. Q17-Luke Oldfield, 11.797

5. V25-Jack Lee, 11.995

6. V35-Jamie Veal, 12.000

7. Q16-Bryan Mann, 12.030

8. W14-Jason Pryde, 12.043

9. V88-Dave Murcott, 12.172

10. Q59-Kevin Titman, 12.260

11. V40-Rusty Hickman, 12.278

12. Q54-Randy Morgan, 12.301

13. S13-Brock Hallet, 12.334

14. W2-Kerry Madsen, 12.345

15. Q51-Tim Farrell, 12.367

16. V55-Brooke Tatnell, 12.373

17. W60-Lachlan McHugh, 12.373

18. Q5-Cody Maroske, 12.391

19. USA5w-Lucas Wolfe, 12.418

20. VA21-Shaun Dobson, 12.425

21. A1-Andrew Scheuerle, 12.431

22. Q2-Brent Kratzmann, 12.472

23. NQ7-Robbie Farr, 12.674

24. NS45-Jai Stephenson, 12.688

25. Q21-Nick Whell, 12.814

26. Q88-Ryan McNamara, 12.841

27. S20-Glen Sutherland, 13.085

28. NQ73-Libby Ellis, 14.370

29. Q78-Andrew Corbet, NT

Qualifying Flight B:

1. W2-Kerry Madsen, 12.567

2. Q16-Bryan Mann, 12.725

3. USA56-Aaron Reutzel, 12.729

4. V25-Jack Lee, 12.751

5. Q59-Kevin Titman, 12.829

6. V40-Rusty Hickman, 12.938

7. V35-Jamie Veal, 13.025

8. Q88-Ryan McNamara, 13.265

9. V55-Brooke Tatnell, 13.300

10. W60-Lachlan McHugh, 13.323

11. W17-James McFadden, 13.330

12. Q17-Luke Oldfield, 13.373

13. T22-Jock Goodyer, 13.397

14. Q54-Randy Morgan, 13.479

15. VA21-Shaun Dobson, 13.510

16. V88-Dave Murcott, 13.533

17. A1-Andrew Scheuerle, 13.558

18. Q2-Brent Kratzmann, 13.576

19. S20-Glen Sutherland, 13.601

20. NQ7-Robbie Farr, 13.674

21. USA5w-Lucas Wolfe, 13.753

22. Q21-Nick Whell, 13.761

23. Q5-Cody Maroske, 13.959

24. W14-Jason Pryde, 14.113

25. Q78-Andrew Corbet, 14.363

26. S13-Brock Hallet, 14.408

27. NS45-Jai Stephenson, 14.537

28. NQ73-Libby Ellis, 14.701

29. Q51-Tim Farrell, 14.733

Heat Race #1:

1. USA56-Aaron Reutzel

2. Q16-Bryan Mann

3. V35-Jamie Veal

4. Q17-Luke Oldfield

5. V25-Jack Lee

6. V88-Dave Murcott

7. S13-Brock Hallet

8. Q59-Kevin Titman

9. USA5w-Lucas Wolfe

Heat Race #2:

1. T22-Jock Goodyer

2. W17-James McFadden

3. V40-Rusty Hickman

4. VA21-Shaun Dobson

5. Q54-Randy Morgan

6. Q51-Tim Farrell

7. W60-Lachlan McHugh

8. Q21-Nick Whell

9. NQ73-Libby Ellis

10. W14-Jason Pryde

Heat Race #3:

1. Q5-Cody Maroske

2. A1-Andrew Scheuerle

3. V55-Brooke Tatnell

4. W2-Kerry Madsen

5. Q2-Brent Kratzmann

6. NQ7-Robbie Farr

7. Q88-Ryan McNamara

8. S20-Glen Sutherland

9. NS45-Jai Stephenson

10. Q78-Andrew Corbet

Heat Race #4:

1. Q16-Bryan Mann

2. Q59-Kevin Titman

3. V35-Jamie Veal

4. V40-Rusty Hickman

5. V55-Brooke Tatnell

6. T22-Jock Goodyer

7. Q21-Nick Whell

8. S20-Glen Sutherland

9. A1-Andrew Scheuerle

Heat Race #5:

1. W17-James McFadden

2. Q88-Ryan McNamara

3. Q54-Randy Morgan

4. W60-Lachlan McHugh

5. VA21-Shaun Dobson

6. Q17-Luke Oldfield

7. V88-Dave Murcott

8. Q5-Cody Maroske

9. W14-Jason Pryde

10. NQ73-Libby Ellis

Heat Race #6:

1. V25-Jack Lee

2. USA56-Aaron Reutzel

3. W2-Kerry Madsen

4. USA5w-Lucas Wolfe

5. NQ7-Robbie Farr

6. Q2-Brent Kratzmann

7. S13-Brock Hallet

8. Q78-Andrew Corbet

9. NS45-Jai Stephenson

10. Q51-Tim Farrell

B-Main:

1. Q59-Kevin Titman

2. Q54-Randy Morgan

3. V25-Jack Lee

4. Q5-Cody Maroske

5. S13-Brock Hallet

6. Q88-Ryan McNamara

7. Q78-Andrew Corbet

8. S20-Glen Sutherland

9. NS45-Jai Stephenson

10. Q21-Nick Whell

11. W14-Jason Pryde

12. Q51-Tim Farrell

13. NQ73-Libby Ellis

A-Main:

1. USA56-Aaron Reutzel

2. NQ7-Robbie Farr

3. T22-Jock Goodyer

4. Q17-Luke Oldfield

5. V40-Rusty Hickman

6. W60-Lachlan McHugh

7. USA5w-Lucas Wolfe

8. V25-Jack Lee

9. W17-James McFadden

10. W2-Kerry Madsen

11. V55-Brooke Tatnell

12. VA21-Shaun Dobson

13. V35-Jamie Veal

14. Q5-Cody Maroske

15. Q16-Bryan Mann

16. Q59-Kevin Titman

17. Q54-Randy Morgan

18. V88-Dave Murcott

19. Q2-Brent Kratzmann

20. A1-Andrew Scheuerle