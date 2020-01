Daniel Rogers Wins the New Zealand Sprintcar Grand Prix

Mt. MAUNGANUI, NZ (January 18, 2020) — Daniel Rogers won the 2020 New Zealand Sprint Car Grand Prix Saturday at Baypark Speedway. Rogers from Auckland held off Jamie Larsen and Stephen Taylor for the victory. Rodney Wood and Dean Brindle rounded out the top five.

Nathan Howard won the midget car feature.

New Zealand Sprintcar Grand Prix

Baypark Speedway

Mt. Maunganui, NZ

Saturday January 18, 2020

Sprint Cars

Feature:

1. 5A – Daniel Rogers

2. 1NZ – Jamie Larsen

3. 21P – Stephen Taylor

4. 3NZ – Rodney Wood

5. 22A – Dean Brindle

6. 88M – Keaton Dahm

7. 78A – Daniel Eggleton

8. 6M – James Dahm

9. 73K – Brian Edwards

10. 84P – Dean Cooper

11. 7A – Dion Kendall

12. 16T – Mathew Anderson

13. 4M – Colin Entwisle

14. 4T – Kyle Shearing

15. 37K – Jade Barnett

16. 9M – Holly Williams

17. 25A – Travis Buckley

18. 21A – Kerry Brocas

19. 66K – Skinny Graeme

20. 11M – Raymond Griffen

21. 18P – Greg Pickerill

22. 67M – Ryn O’Conner

Midget Cars

Feature:

1. 19A – Nathan Howard

2. 69A – Corgin Anderson

3. 14A – Kenney Roberts

4. 25A – Travis Buckley

5. 24A – Brad Roberts

6. 7A – Benjamin Mathews

7. 86A – Adam Davis Adam

8. 5A – Eric Smith

9. 81A – Leyton Kendall

10. 47A – Brynn Jackson

11. 72A – Mike Driver

12. 8A – Joshua Mathews