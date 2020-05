Feature Winners: May 8-9, 2020

Friday May 8, 2020

Knoxville Raceway – Knoxville, IA – USA – World of Outlaws – David Gravel

Monarch Motor Speedway – Wichita Falls, TX – USA – Sprint Series of Oklahoma – Jett Hays

US 36 Raceway – Osborn, MO – USA – Winged 305 Sprint Cars – Tyler Drueke

Saturday May 9, 2020

Bethany Speedway – Bethany, MO – USA – Winged 305 Sprint Cars – Tyler Drueke

Marysville Raceway – Marysville, CA – USA – Winged 360 Sprint Cars – D.J. Netto

Marysville Raceway – Marysville, CA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Brett Youngman

Monarch Motor Speedway – Wichita Falls, TX – USA – Sprint Car Bandits – Channin Tankersley

Park Jefferson International Speedway – Jefferson, SD – USA – Winged 305 Sprint Cars – Elliot Amdahl

Showtime Speedway – Clearwater, FL – USA – Southern Sprintcar Shootout Series – John Inman

St. Francois County Raceway – Farmington, MO – USA – Winged 410 Sprint Cars – Tyler Courtney