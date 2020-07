Ray and McDermand Victorious at Beaver Dam Raceway

By Bryan Gapinski

Beaver Dam, Wis., July 4-Defending Series Champion Chase McDermand won the 25-lap “Rechek Excavating Midget Challenge” Badger Midget Series feature, Saturday Night at Beaver Dam Raceway.

Jack Routson took the lead at the start, the event’s only caution appeared on Lap 2 when Kyle Brinkman spun. Routson continued to lead on the restart, with McDermand advancing to fifth place on Lap 7. One lap later Lamont Crichett executed a series of barrel roll-flips on the backstretch escaping injury.

Tyler Baran challenged Routson for the lead on the restart, with McDermand moving into second place on the tenth lap. Routson drifted high in Turn 2 two laps later, giving McDermand the lead. Baran followed McDermand into second place.

Tyler Baran, Routson, and Nick Baran waged an excellent battle for second place exchanging position numerous times, four car lengths behind McDermand. McDermand began lapping the tail of the field, with seven laps remaining, and maintained his advantage over the trio.

McDermand driving the RMS/Response Management Service/Spike-Honda No. 40 finished 1.12 seconds ahead of Tyler Baran, Routson, Nick Baran, and Jeff Zelinski. McDermand holds a 53-point lead over Nick Baran heading into July 18 event at Lafayette County Speedway (Darlington, Wis.).

Auto Meter Wisconsin WingLESS Sprints

Qualifying

1. 50-Rusty Egan, 14.796[24]

2. 6-Jake Kouba, 14.828[5]

3. 91-Jimmy Sivia, 14.839[7]

4. 38-Allen Hafford, 14.930[19]

5. 19K-Derek Crane, 15.014[16]

6. 7X-Ryan Marshall, 15.199[23]

7. 21-Ryan Zielski, 15.207[14]

8. 23Z-Zach Raidart, 15.285[8]

9. 4-Jordan Paulsen, 15.293[11]

10. 6B-Vince Bartolotta, 15.333[12]

11. 14AJ-Davey Ray, 15.339[9]

12. 2K-Jimmy Kouba, 15.388[29]

13. 51-Charles Spoonmore, 15.428[27]

14. 1N8-Nathan Crane, 15.445[2]

15. 40-Tim Cox, 15.452[1]

16. 1HD-Zach Hansen, 15.461[15]

17. 9-Greg Olsen, 15.489[3]

18. 52-Craig Lager, 15.624[33]

19. 54-Scott Grissom, 15.682[4]

20. 11-Lance Walldan, 15.763[6]

21. 22S-Brian Strane, 15.766[22]

22. 41-Dennis Spitz, 15.776[21]

23. 20-Natalie Klemko, 15.788[18]

24. 70-Chris Klemko, 16.013[28]

25. 69-TJ Smith, 16.016[20]

26. 99-Tommy Colburn, 16.084[31]

27. 29OG-Tom Eller, 16.230[17]

28. 22-Greg Alt, 16.234[26]

29. 39-William Huck, 16.421[25]

30. 64-Daniel Walldan, 16.502[10]

31. 99J-Seth Johnson, 16.560[32]

32. 4TJ-Brian Kristan, 16.570[13]

33. 66-Kevin Frederiksen, 16.849[30]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 50-Rusty Egan[4]

2. 19K-Derek Crane[3]

3. 4-Jordan Paulsen[2]

4. 9-Greg Olsen[5]

5. 51-Charles Spoonmore[1]

6. 39-William Huck[8]

7. 66-Kevin Frederiksen[9]

8. 69-TJ Smith[7]

9. 22S-Brian Strane[6]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 6-Jake Kouba[4]

2. 1N8-Nathan Crane[1]

3. 6B-Vince Bartolotta[2]

4. 99-Tommy Colburn[7]

5. 7X-Ryan Marshall[3]

6. 52-Craig Lager[5]

7. 41-Dennis Spitz[6]

8. 64-Daniel Walldan[8]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 14AJ-Davey Ray[2]

2. 40-Tim Cox[1]

3. 91-Jimmy Sivia[4]

4. 21-Ryan Zielski[3]

5. 20-Natalie Klemko[6]

6. 99J-Seth Johnson[8]

7. 54-Scott Grissom[5]

8. 29OG-Tom Eller[7]

Heat Race #4 (8 Laps)

1. 23Z-Zach Raidart[3]

2. 2K-Jimmy Kouba[2]

3. 38-Allen Hafford[4]

4. 1HD-Zach Hansen[1]

5. 70-Chris Klemko[6]

6. 22-Greg Alt[7]

7. 11-Lance Walldan[5]

8. 4TJ-Brian Kristan[8]

Paddock Lake Bumper to Bumper B-Main (12 Laps)

1. 41-Dennis Spitz[6]

2. 69-TJ Smith[8]

3. 23Z-Zach Raidart[13]

4. 52-Craig Lager[1]

5. 22S-Brian Strane[2]

6. 22-Greg Alt[3]

7. 39-William Huck[4]

8. 99J-Seth Johnson[5]

9. 66-Kevin Frederiksen[7]

10. 29OG-Tom Eller[9]

11. 4TJ-Brian Kristan[11]

12. 64-Daniel Walldan[10]

13. 99-Tommy Colburn[12]

AutoMeter A-Main (20 Laps)

1. 14AJ-Davey Ray[5]

2. 21-Ryan Zielski[8]

3. 4-Jordan Paulsen[7]

4. 19K-Derek Crane[10]

5. 38-Allen Hafford[1]

6. 1HD-Zach Hansen[14]

7. 6-Jake Kouba[3]

8. 23Z-Zach Raidart[21]

9. 1N8-Nathan Crane[12]

10. 40-Tim Cox[13]

11. 51-Charles Spoonmore[16]

12. 9-Greg Olsen[15]

13. 69-TJ Smith[20]

14. 7X-Ryan Marshall[9]

15. 70-Chris Klemko[18]

16. 2K-Jimmy Kouba[11]

17. 20-Natalie Klemko[17]

18. 52-Craig Lager[22]

19. 41-Dennis Spitz[19]

20. 91-Jimmy Sivia[2]

21. 22S-Brian Strane[23]

22. 22-Greg Alt[24]

23. 50-Rusty Egan[4]

24. 6B-Vince Bartolotta[6]

Badger Midget Auto Racing Association

Qualifying

1. 51-Zach Boden, 15.004[8]

2. 14-Lamont Crichett, 15.426[1]

3. 11-Tyler Baran, 15.460[27]

4. 40-Chase McDermand, 15.772[13]

5. 15Z-Jeff Zelinski, 15.857[16]

6. 2-Ryan Zielski, 15.866[17]

7. 28-Jim Fuerst, 16.041[6]

8. 53-Aaron Schuck, 16.067[20]

9. 21K-Kurt Mayhew, 16.077[5]

10. 9S-Mike Stroik, 16.111[26]

11. 5-Kyle Brinkmann, 16.132[15]

12. 3A-Chris Adrien, 16.180[2]

13. 9K-Kevin Olson, 16.217[21]

14. 71-Kyle Koch, 16.417[14]

15. 57-Jack Routson, 16.462[22]

16. 15C-RJ Corson, 16.581[11]

17. 11B-Nick Baran, 16.606[4]

18. 20D-Derek Doerr, 16.641[28]

19. 66T-Tristan Koenings, 16.832[24]

20. 5K-Kevin Douglas, 16.919[25]

21. 5J-Jeremy Douglas, 16.959[23]

22. 20-Denny Smith, 17.392[12]

23. 29-Harrison Kleven, 17.405[10]

24. 11M-Miles Quandt, 17.523[9]

25. 4-Pat Hensen, 17.800[19]

26. 5R-Matthew Rechek, 18.104[18]

27. 29K-Daniel Kleven, 20.625[3]

28. 40J-Dave Collins Jr, 21.000[7]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 66T-Tristan Koenings[1]

2. 5R-Matthew Rechek[8]

3. 5K-Kevin Douglas[2]

4. 29-Harrison Kleven[5]

5. 5J-Jeremy Douglas[3]

6. 20-Denny Smith[4]

7. 4-Pat Hensen[7]

8. 11M-Miles Quandt[6]

9. 29K-Daniel Kleven[9]

10. 40J-Dave Collins Jr[10]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 40-Chase McDermand[6]

2. 9S-Mike Stroik[3]

3. 2-Ryan Zielski[5]

4. 71-Kyle Koch[1]

5. 20D-Derek Doerr[8]

6. 15C-RJ Corson[9]

7. 3A-Chris Adrien[2]

8. 53-Aaron Schuck[4]

9. 14-Lamont Crichett[7]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 57-Jack Routson[1]

2. 15Z-Jeff Zelinski[6]

3. 5-Kyle Brinkmann[3]

4. 11-Tyler Baran[7]

5. 21K-Kurt Mayhew[4]

6. 28-Jim Fuerst[5]

7. 11B-Nick Baran[9]

8. 9K-Kevin Olson[2]

9. 51-Zach Boden[8]

B-Main (10 Laps)

1. 14-Lamont Crichett[1]

2. 5K-Kevin Douglas[4]

3. 66T-Tristan Koenings[3]

4. 29-Harrison Kleven[6]

5. 4-Pat Hensen[8]

6. 11M-Miles Quandt[9]

7. 20-Denny Smith[5]

8. 29K-Daniel Kleven[10]

9. 5J-Jeremy Douglas[7]

10. 51-Zach Boden[2]

A-Main (30 Laps)

1. 40-Chase McDermand[9]

2. 11-Tyler Baran[10]

3. 57-Jack Routson[2]

4. 11B-Nick Baran[12]

5. 15Z-Jeff Zelinski[8]

6. 9S-Mike Stroik[5]

7. 9K-Kevin Olson[15]

8. 21K-Kurt Mayhew[6]

9. 5K-Kevin Douglas[17]

10. 5-Kyle Brinkmann[4]

11. 2-Ryan Zielski[7]

12. 28-Jim Fuerst[1]

13. 71-Kyle Koch[3]

14. 20D-Derek Doerr[21]

15. 20-Denny Smith[22]

16. 29-Harrison Kleven[19]

17. 4-Pat Hensen[20]

18. 66T-Tristan Koenings[18]

19. 53-Aaron Schuck[13]

20. 14-Lamont Crichett[16]

21. 3A-Chris Adrien[14]

22. 15C-RJ Corson[11]