Feature Winners: September 22-27, 2020

Tuesday September 22, 2020

Eldora Speedway – Rossburg, OH – USA – All Star Circuit of Champions – Governors Reign – Brent Marks

Wednesday September 23, 2020

Eldora Speedway – Rossburg, OH – USA – All Star Circuit of Champions – Governors Reign – David Gravel

Thursday September 24, 2020

Plymouth Speedway – Plymouth, IN – USA – World of Outlaws – Donny Schatz

Friday September 25, 2020

Bloomington Speedway – Bloomington, IN – USA – Midwest Sprint Car Series – Bob Kinser Memorial – Jordan Kinser

Bloomington Speedway – Bloomington, IN – USA – Winged 305 Sprint Cars – Bob Kinser Memorial – John Paynter Jr.

Bridgeport Speedway – Bridgeport, NJ – USA – Mid-Atlantic Sprint Series – Dave Brown

Carolina Speedway – Gastonia, NC – USA – United Sprint Car Series – Rained Out

Creek County Speedway – Sapulpa, OK – USA – POWRi West Midget Car Series – Trey Marcham

Dodge County Fairgrounds – Beaver Dam, WI – USA – Interstate Racing Association – Fassbender/Schmidt Memorial – Bill Balog

Dodge County Fairgrounds – Beaver Dam, WI – USA – Midwest Sprint Car Association – Fassbender/Schmidt Memorial – Brandon McMullen

Dodge County Fairgrounds – Beaver Dam, WI – USA – Wisconsin WingLESS Sprint Cars – Fassbender/Schmidt Memorial – Ryan Zielski

Gas City I-69 Speedway – Gas City, IN – USA – USAC National Midget Car Championship – Cannon McIntosh

Gas City I-69 Speedway – Gas City, IN – USA – USAC National Sprint Car Championship – C.J. Leary

I-96 Speedway – Lake Odessa, MI – USA – Buckeye Outlaw Sprint Series / Great Lakes Traditional Sprints – Matt Westfall

Lawton Speedway – Lawton, OK – USA – Non-Wing Champ Sprints – Winter Nationals – Cody Carter

Lawton Speedway – Lawton, OK – USA – Winged 305 Sprint Cars – Winter Nationals – Steven Shebester

Lincoln Speedway – Abbottstown, PA – USA – PA Sprint Series – Garrett Bard

Mercer Raceway – Mercer, PA – USA – Winged 305 Sprint Cars – Jim Morris

Mercer Raceway – Mercer, PA – USA – Winged 410 Sprint Cars – Adam Kekich

Meridian Speedway – Meridian, ID – USA – SLC Midgets – Sid McElreath

Sabine Motor Speedway – Many, LA – USA – Southern United Sprints – Caleb Padget

US 36 Raceway – Cameron, MO – USA – Winged 305 Sprint Cars – Stuart Snyder

Wayne County Speedway – Orrville, OH – USA – World of Outlaws – Sheldon Haudenschild

Williams Grove Speedway – Mechanicsburg, PA – USA – Winged 358 Sprint Cars – Derek Locke

Williams Grove Speedway – Mechanicsburg, PA – USA – Winged 410 Sprint Cars – Freddie Rahmer

Saturday September 26, 2020

34 Raceway – Burlington, IA – USA – Sprint Invaders Association – Fall Haul – Dylan Westbrook

Antioch Speedway – Antioch, CA – USA – Bay Cities Racing Association – Austin Liggett

Antioch Speedway – Antioch, CA – USA – Wingless Sprints – D.J. Johnson

BAPS Motor Speedway – York Haven, PA – USA – Super Sportsman – Russ Mitten

Bethany Speedway – Bethany, MO – USA – Winged 305 Sprint Cars – Stuart Snyder

Bridgeport Speedway – Bridgeport, NJ – USA – USAC East Coast Sprint Car Series – Briggs Danner

Cherokee Speedway – Gaffney, SC – USA – United Sprint Car Series – Kyle Amerson

Coos Bay Speedway – Coos Bay, OR – USA – Winged 360 Sprint Cars – Battle at the Bay – Garrin Linder

Creek County Speedway – Sapulpa, OK – USA – Champ Sprints – Season Championship – Bailey Hughes

East Bay Raceway Park – Tampa, FL – USA – Top Gun Sprint Car Series – Non-Wing – A.J. Maddox

El Paso County Raceway – Calhan, CO – USA – ASCS Elite North Non-Wing Sprint Car Series – Coby Pearce

El Paso County Raceway – Calhan, CO – USA – POWRi Rocky Mountain Midget Racing Association – Chris Sheil

Fremont Speedway – Fremont, OH – USA – Buckeye Outlaw Sprint Series – Dustin Ingle

Fremont Speedway – Fremont, OH – USA – Wigned 305 Sprint Cars – Paul Weaver

Fremont Speedway – Fremont, OH – USA – Winged 410 Sprint Cars – Zeb Wise

Hi-Tec Oils Speedway – Toowoomba, QLD – AU – Winged 410 Sprint Cars – Lachlan McHugh

I-44 Riverside Speedway – Oklahoma City, OK – USA – POWRi West Midget Car Series – Car-State Open Wheel Nationals – Blake Hahn

I-96 Speedway – Lake Odessa, MI – USA – Great Lakes Super Sprints – Jared Horstman

Keller Auto Speedway – Hanford, CA – USA – Kings of Thunder Sprint Car Series – Chase Majdic

Keller Auto Speedway – Hanford, CA – USA – Western RaceSaver Sprint Car Series – Michael Pombo

Kennedale Speedway Park – Kennedale, TX – USA – Sprint Car Bandits – Claud Estes III

Kokomo Speedway – Kokomo, IN – USA – USAC National Midget Car Championship – Chris Windom

Kokomo Speedway – Kokomo, IN – USA – USAC National Sprint Car Championship – Tyler Courtney

Land of Legends Raceway – Canandaigua, NY – USA – Winged 305 Sprint Cars – Darryl Ruggles

Laurens County Speedway – Laurens, SC – USA – Carolina Sprint Tour – Jeff Oliver

Lawton Speedway – Lawton, OK – USA – Non-Wing Champ Sprints – Winter Nationals – T.J. Herrell

Lawton Speedway – Lawton, OK – USA – Winged 305 Sprint Cars – Winter Nationals – Brady Courtney

Lernerville Speedway – Sarver, PA – USA – Allegheny Sprint Tour – Justin Clar

Lernerville Speedway – Sarver, PA – USA – World of Outlaws – Commonwealth Clash – David Gravel

Lincoln Park Speedway – Putnamville, IN – USA – Non-Wing 410 Sprint Cars – Season Championship – Shane Cockrum

Lincoln Speedway – Abbottstown, PA – USA – Winged 358 Sprint Cars – Wyatt Hinkle

Madera Speedway – Madera, CA – USA – Focus Midgets – Kenny Takeuchi Tribute / Harvest Classic – Joesph Holiday

Madera Speedway – Madera, CA – USA – Supermodifieds – Kenny Takeuchi Tribute / Harvest Classic – Austin Carter

Meridian Speedway – Meridian, ID – USA – Non-Wing Crate Sprint Cars – Johnny Giesler

Meridian Speedway – Meridian, ID – USA – SLC Midgets – Sid McElreath

Meridian Speedway – Meridian, ID – USA – Speed Tour Sprintcars – Pink Lady Classic – Cory Lockwood

Path Valley Speedway Park – Spring Run, PA – USA – Non-Wing Super Sportsman – Bill Brian Jr

Petaluma Speedway – Petaluma, CA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Adobe Cup – Andy Forsberg

Plymouth Dirt Track – Plymouth, WI – USA – Interstate Racing Association – Wisconsin Sprint Car Championships – Bill Balog

Plymouth Dirt Track – Plymouth, WI – USA – Midwest Sprint Car Association – Wisconsin Sprint Car Championships – Will Gerritts

Plymouth Dirt Track – Plymouth, WI – USA – Wisconsin WingLESS Sprint Cars – Wisconsin Sprint Car Championships – Tim Cox

Salina Highbanks Speedway – Salina, OK – USA – Oil Capital Racing Series – Alex Sewell

Sanida Speedway – Albuquerque, NM – USA – Winged 360 Sprint Cars – Don Grable

Selinsgrove Speedway – Selinsgrove, PA – USA – PA Sprint Series – Garrett Bard

Selinsgrove Speedway – Selinsgrove, PA – USA – Winged 410 Sprint Cars – Jim Nace Memorial National Open – Anthony Macri

Showtime Speedway – Pinellas Park, FL – USA – Southern Sprintcar Shootout Series – John Inman

Summit Raceway – Elko, NV – USA – Northern Nevada Winged Sprint Cars – Jordan Garretson

Sycamore Speedway – Sycamore, IL – USA – Badger Midget Auto Racing Association – Chase McDermand

Valley Speedway – Grain Valley, MO – USA – Valley POWRi Midgets – Chad Frewaldt

Valley Speedway – Grain Valley, MO – USA – Valley POWRi Sprint Cars – Wesley Smith

Wakeeney Speedway – Wakeeney, KS – USA – United Rebel Sprint Series – Zach Blurton

Sunday September 27, 2020

Riverside International Speedway – West Memphis, AR – USA – Mid-South 305 Sprint Car Association – Fall Nationals – Cody Gardner

Riverside International Speedway – West Memphis, AR – USA – Winged 360 Sprint Cars – Fall Nationals – Derek Hagar

Wakeeney Speedway – Wakeeney, KS – USA – United Rebel Sprint Series – Zach Blurton