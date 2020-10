A.J. Hopkins Wins at Lincoln Park Speedway

PUTNAMVILLE, IN (October 3, 2020) — A.J. Hopkins won the non-wing sprint car feature on Saturday at Lincoln Park Speedway. Brent Beachamp, Thomas Messeraull, Shane Cockrum, and Brady Short rounded out the top five.

Lincoln Park Speedway

Putnamville, Indiana

Saturday October 3, 2020

Heat Race #1

1. 5M-Matthew McDonald

2. 04-AJ Hopkins

3. 73-Blake Vermillion

4. 34F-Parker Frederickson

5. 9-Jim Tribby

6. 77T-Ted Kirkpatrick

7. 79-Kevian Clodfelter

8. 83-Carl Rhuebottom

DNS: 7S-Sam Scott

Heat Race #2

1. 22-Koby Barksdale

2. 27-Evan Mosley

3. 11P-Brady Short

4. 22S-Brandon Spencer

5. 53-Brayden Fox

6. 5-Jesse Vermillion

7. 26T-Matt Thompson

8. 87-Tony Helton

Heat Race #3

1. 26-Pat Giddens

2. 8-Michael Clark

3. 16B-Harley Burns

4. 4-Brad Greenup

5. 18C-Cindy Chambers

6. 16-Joey Parker

7. 34C-Robert Carrington

DNS: 45-Eric Perrott

Heat Race #4

1. 24-Nate McMillin

2. 20-Chayse Hayhurst

3. 00-Thomas Messeraull

4. 20B-Jake Bland

5. 33$-Shane O'Banion

6. 73C-Nathan Carle

7. 98-Billy Winsemann

DNS: 13-Robert Brown

Heat Race #5

1. 24P-Shane Cockrum

2. 34-Brent Beauchamp

3. 77S-Travis Berryhill

4. 14AJ-Davey Ray

5. 4C-Daylan Chambers

6. 76-Charlie Belden Jr

7. 19-Dan Clodfelter

8. 76C-Chad Scott

B-Main #1

1. 14AJ-Davey Ray

2. 34F-Parker Frederickson

3. 53-Brayden Fox

4. 4-Brad Greenup

5. 33$-Shane O'Banion

6. 26T-Matt Thompson

7. 76-Charlie Belden Jr

8. 83-Carl Rhuebottom

9. 77T-Ted Kirkpatrick

10. 98-Billy Winsemann

11. 16-Joey Parker

DNS: 76C-Chad Scott

DNS: 45-Eric Perrott

B-Main #2

1. 5-Jesse Vermillion

2. 4C-Daylan Chambers

3. 22S-Brandon Spencer

4. 20B-Jake Bland

5. 18C-Cindy Chambers

6. 9-Jim Tribby

7. 87-Tony Helton

8. 73C-Nathan Carle

9. 19-Dan Clodfelter

10. 79-Kevian Clodfelter

11. 34C-Robert Carrington

DNS: 7S-Sam Scott

DNS: 13-Robert Brown

A-Main

1. 04-AJ Hopkins

2. 34-Brent Beauchamp

3. 00-Thomas Messeraull

4. 24P-Shane Cockrum

5. 11P-Brady Short

6. 20-Chayse Hayhurst

7. 77S-Travis Berryhill

8. 26-Pat Giddens

9. 4C-Daylan Chambers

10. 73-Blake Vermillion

11. 16B-Harley Burns

12. 53-Brayden Fox

13. 22-Koby Barksdale

14. 34F-Parker Frederickson

15. 5-Jesse Vermillion

16. 8-Michael Clark

17. 14AJ-Davey Ray

18. 27-Evan Mosley

19. 22S-Brandon Spencer

20. 5M-Matthew McDonald

21. 24-Nate McMillin