Callum Walker Wins at Archerfield

BRISBANE, AU (January 1, 2021) — Callum Walker won the first main event of 2021 Friday night at Archerfield Spoeedway. Walker from Cornubia, Queensland started on the pole and led all 35-laps of the main event. Fellow front row starter Lachlan McHugh, Jock Goodyer, Aaron Kelly, and Mitchell Gee rounded out the top five.

Archerfield Speedway

Brisbane, Queensland

Friday January 1, 2021

Winged 410 Sprint Cars

Qualifying:

1. 7-Lachlan McHugh, 11.389

2. 33-Callum Walker, 11.408

3. T22-Jock Goodyer, 11.448

4. 88-Ryan McNamara, 11.494

5. 65-Mitchell Gee, 11.612

6. 54-Randy Morgan, 11.630

7. 59-Kevin Titman, 11.644

8. 7-Aaron Kelly, 11.647

9. 44-Dan Murray, 11.674

10. 46-Dylan Menz, 11.701

11. 32-Mitch Gowland, 11.725

12. Q75-Darren Jensen, 11.726

13. Q2-Brent Kratzmann, 11.757

14. 9-Lachlan Caunt, 11.774

15. NQ2-Andrew Baumber, 11.813

16. 28-Allan Woods, 11.826

17. 10-Adam Butler, 11.879

18. N78-Andrew Wright, 11.891

19. 42-Kristy Bonsey, 11.906

20. 8-Brock Dean, 11.935

21. Q22-Sam Bylsma, 11.955

22. 5-Cody Maroske, 11.973

23. 4-Brad Ayres, 12.009

24. 15-Daniel Cassidy, 12.021

25. Q78-Andrew Corbet, 12.048

26. Q47-Brendon Claridge, 12.069

27. 51-Tim Farrell, 12.167

28. VA75-David Donegan, 12.239

29. 37-Terry Kelly, 12.263

30. 26-Todd Moule, 12.357

31. 45-Jai Stephenson, 12.367

32. 17-Luke Oldfield, 12.608

33. 56-Sean Rose, 12.791

34. 13-Zack Howell, 13.138

35. 73-Libby Ellis, 13.241

36. NQ47-Erin Vanderreyden, 13.570

Heat Race #1:

1. Q2-Brent Kratzmann

2. 7-Lachlan McHugh

3. 42-Kristy Bonsey

4. 59-Kevin Titman

5. 17-Luke Oldfield

6. 5-Cody Maroske

7. N78-Andrew Wright

8. Q75-Darren Jensen

9. Q47-Brendon Claridge

10. 54-Randy Morgan

11. 45-Jai Stephenson

12. 56-Sean Rose

Heat Race #2:

1. 8-Brock Dean

2. Q78-Andrew Corbet

3. 32-Mitch Gowland

4. 65-Mitchell Gee

5. 07-Aaron Kelly

6. 51-Tim Farrell

7. Q22-Sam Bylsma

8. 13-Zack Howell

DNF: 33-Callum Walker

DNF: 9-Lachlan Caunt

DNF: 10-Adam Butler

Heat Race #3:

1. 4-Brad Ayres

2. 15-Daniel Cassidy

3. 28-Allan Woods

4. 88-Ryan McNamara

5. T22-Jock Goodyer

6. NQ2-Andrew Baumber

7. 37-Terry Kelly

8. 46-Dylan Menz

9. 44-Dan Murray

10. VA75-David Donegan

11. NQ47-Erin Vanderreyden

12. 73-Libby Ellis

Heat Race #4:

1. 15-Daniel Cassidy

2. 7-Lachlan McHugh

3. Q2-Brent Kratzmann

4. 28-Allan Woods

5. 42-Kristy Bonsey

6. 07-Aaron Kelly

7. Q47-Brendon Claridge

8. 37-Terry Kelly

9. 46-Dylan Menz

10. 73-Libby Ellis

11. NQ47-Erin Vanderreyden

Heat Race #5:

1. 59-Kevin Titman

2. Q78-Andrew Corbet

3. 17-Luke Oldfield

4. T22-Jock Goodyer

5. NQ2-Andrew Baumber

6. 8-Brock Dean

7. 32-Mitch Gowland

8. 44-Dan Murray

9. VA75-David Donegan

10. 56-Sean Rose

DNF: 51-Tim Farrell

Heat Race #6:

1. 5-Cody Maroske

2. N78-Andrew Wright

3. Q75-Darren Jensen

4. 54-Randy Morgan

5. 33-Callum Walker

6. 65-Mitchell Gee

7. 88-Ryan McNamara

8. 45-Jai Stephenson

9. 4-Brad Ayres

10. Q22-Sam Bylsma

11. 13-Zack Howell

B-Main:

1. 17-Luke Oldfield

2. 5-Cody Maroske

3. 8-Brock Dean

4. 42-Kristy Bonsey

5. 4-Brad Ayres

6. 45-Jai Stephenson

7. 44-Dan Murray

8. 51-Tim Farrell

9. 46-Dylan Menz

10. VA75-David Donegan

11. NQ47-Erin Vanderreyden

12. 56-Sean Rose

13. 13-Zack Howell

DNF: 73-Libby Ellis

DNF: 37-Terry Kelly

DNF: Q22-Sam Bylsma

DNF: Q47-Brendon Claridge

DNF: NQ2-Andrew Baumber

DNF: N78-Andrew Wright

A-Main:

1. 33-Callum Walker

2. 7-Lachlan McHugh

3. T22-Jock Goodyer

4. 07-Aaron Kelly

5. 65-Mitchell Gee

6. 5-Cody Maroske

7. 28-Allan Woods

8. 32-Mitch Gowland

9. 88-Ryan McNamara

10. 17-Luke Oldfield

11. 15-Daniel Cassidy

12. 8-Brock Dean

13. 51-Tim Farrell

14. 54-Randy Morgan

DNF: 42-Kristy Bonsey

DNF: 4-Brad Ayres

DNF: 46-Dylan Menz

DNF: Q75-Darren Jensen

DNF: Q78-Andrew Corbet

DNF: 59-Kevin Titman