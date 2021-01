Jamie Veal Wins the Return to Racing Feature at Premier Speedway

WARRNAMBOOL, VIC (January 1, 2021) — Premier Speedway returned to life after being dormant due to the COVID-19 pandemic with a familiar face in victory lane. Jamie Veal from Warrnambool, Victoria passed Corey McCullagh on lap 20 and pulled away over the finale 10 circuits to win Friday’s main event. McCullagh held on to finish second while Darren Mollenoyux, David Murcott, and Grant Anderson moving up from 10th starting spot rounded out the top five.

Return to Racing Sprintcars

Premier Speedway

Warrnambool, Victoria

Friday January 1, 2021

Winged 410 Sprint Cars

Qualifying:

1. A1-Jamie Veal, 11.208

2. V3-Darren Mollenoyux, 11.254

3. V70-John Vogels, 11.375

4. V48-Adam King, 11.403

5. V90-Corey McCullagh, 11.427

6. T62-Tate Frost, 11.436

7. V68-Brett Milburn, 11.443

8. V77-Brayden Parr, 11.468

9. V25-Jack Lee, 11.479

10. S27-Daniel Pestka, 11.544

11. S97-David Murcott, 11.589

12. V17-Dennis Jones, 11.605

13. V44-Tim Van Ginneken, 11.638

14. NT25-Jye OKeeffe, 11.669

15. S13-Brock Hallett, 11.698

16. V37-Grant Anderson, 11.702

17. V75-Mitchell Smith, 11.732

18. V7-Paul Solomon, 11.814

19. V20-Brayden Cooley, 11.890

20. VA88-Grant Stansfield, 11.972

21. S85-Austin McDonald, 12.017

22. V93-Travis Millar, 12.108

23. VA22-Leigh Mugavin, 12.130

24. VA11-Phil Micallef, 12.253

25. V27-Ross Jarred, 12.274

26. V32-Stephen Spark, 12.446

27. V21-Ben Micallef, 12.769

28. VA37-Darryl Atkinson, 13.132

29. VA10-Steven Loader, NT

30. S20-Glen Sutherland, NT

31. VA97-Blake Walsh, NT

Heat Race #1:

1. A1-Jamie Veal

2. V48-Adam King

3. V77-Brayden Parr

4. T62-Tate Frost

5. V68-Brett Milburn

6. S27-Daniel Pestka

7. V25-Jack Lee

8. V75-Mitchell Smith

9. VA97-Blake Walsh

10. VA11-Phil Micallef

Heat Race #2:

1. V3-Darren Mollenoyux

2. S97-David Murcott

3. V70-John Vogels

4. V44-Tim Van Ginneken

5. S85-Austin McDonald

6. V7-Paul Solomon

7. V17-Dennis Jones

8. S20-Glen Sutherland

9. V93-Travis Millar

10. VA10-Steven Loader

11. VA37-Darryl Atkinson

Heat Race #3:

1. V90-Corey McCullagh

2. NT25-Jye OKeeffe

3. S13-Brock Hallett

4. V37-Grant Anderson

5. V20-Brayden Cooley

6. VA22-Leigh Mugavin

7. VA88-Grant Stansfield

8. V32-Stephen Spark

9. V21-Ben Micallef

10. V27-Ross Jarred

Heat Race #4:

1. S27-Daniel Pestka

2. A1-Jamie Veal

3. V70-John Vogels

4. V7-Paul Solomon

5. V93-Travis Millar

6. V17-Dennis Jones

7. T62-Tate Frost

8. VA11-Phil Micallef

9. VA10-Steven Loader

10. V77-Brayden Parr

Heat Race #5:

1. V68-Brett Milburn

2. V90-Corey McCullagh

3. V25-Jack Lee

4. S13-Brock Hallett

5. V32-Stephen Spark

6. V48-Adam King

7. VA22-Leigh Mugavin

8. V75-Mitchell Smith

9. V20-Brayden Cooley

10. VA97-Blake Walsh

Heat Race #6:

1. S97-David Murcott

2. V37-Grant Anderson

3. V3-Darren Mollenoyux

4. VA88-Grant Stansfield

5. S85-Austin McDonald

6. V27-Ross Jarred

7. S20-Glen Sutherland

8. NT25-Jye OKeeffe

9. V21-Ben Micallef

10. VA37-Darryl Atkinson

11. V44-Tim Van Ginneken

B-Main:

1. V44-Tim Van Ginneken

2. V32-Stephen Spark

3. S20-Glen Sutherland

4. V75-Mitchell Smith

5. V93-Travis Millar

6. VA10-Steven Loader

7. VA11-Phil Micallef

8. VA37-Darryl Atkinson

9. V21-Ben Micallef

10. V27-Ross Jarred

11. S85-Austin McDonald

12. VA22-Leigh Mugavin

13. V77-Brayden Parr

14. V20-Brayden Cooley

15. VA97-Blake Walsh

A-Main:

1. A1-Jamie Veal

2. V90-Corey McCullagh

3. V3-Darren Mollenoyux

4. S97-David Murcott

5. V37-Grant Anderson

6. V70-John Vogels

7. T62-Tate Frost

8. S13-Brock Hallett

9. NT25-Jye OKeeffe

10. V25-Jack Lee

11. V48-Adam King

12. S20-Glen Sutherland

13. V32-Stephen Spark

14. VA88-Grant Stansfield

15. V17-Dennis Jones

16. V7-Paul Solomon

17. V44-Tim Van Ginneken

18. V75-Mitchell Smith

19. S27-Daniel Pestka

20. V68-Brett Milburn