Sean Vardell Wins Carolina Sprint Tour Feature Saturday at Fayetteville

FAYETTEVILLE, N.C. (March 13, 2021) Sean Vardell scored feature victory during the Mike Jackson Memorial Saturday at Fayetteville Motor Speedway with the Carolina Sprint Tour. Vardell, from Taylorsville, North Carolina was able to defend his home turf holding off New York invaders Alysha Bay and Friday night’s feature winner at Fayetteville from Ohio, Justin Clark, for his first victory of the 2021 season.

Carolina Sprint Tour

Fayetteville, North Carolina

Saturday March 13, 2021

Heat Race #1

1. 16-Jim Morris

2. 9-Daniel Oliver

3. 67M-Jake McLain

4. 48JR-Darryl Ruggles

5. 23J-John Paynter Jr

6. 80JR-Kyle Colwell

7. 4J-Jacob Gomola

8. 19P-Craig Pellegrini Jr.

9. 11T-Gareth Palmer

Heat Race #2

1. 29-Jeff Oliver

2. 19A-Zach Berghof

3. 48A-Alysha Bay

4. 88-Mike Sellers

5. 5-John Walp

6. 58-Nathan Emig

7. 22-John Frutchey

8. 19J-Dillon Thrower

Heat Race #3

1. 52-Jeff Weaver

2. 27K-Jeremy Kornbau

3. 78-Justin Clark

4. 33-Derek Hauck

5. 67D-Ken Duke Jr.

6. 42L-Lance Christie

7. 7Y-Drew Young

8. 19-Justin Steddum

Heat Race #4

1. 86-Sean Vardell

2. 191-Frank Peters

3. 21B-Brandon McLain

4. 21X-Connor Otten

5. 121-Steve Glover

6. 7M-Ben McCall

7. 11B-George Blaney

8. 10W-Richard Wisdo

B-Main:

1. 23J-John Paynter Jr

2. 121-Steve Glover

3. 4J-Jacob Gomola

4. 58-Nathan Emig

5. 7M-Ben McCall

6. 7Y-Drew Young

7. 11B-George Blaney

8. 22-John Frutchey

9. 80JR-Kyle Colwell

10. 42L-Lance Christie

11. 19J-Dillon Thrower

12. 10W-Richard Wisdo

13. 19P-Craig Pellegrini Jr.

A-Main:

1. 86-Sean Vardell

2. 48A-Alysha Bay

3. 78-Justin Clark

4. 29-Jeff Oliver

5. 52-Jeff Weaver

6. 5-John Walp

7. 21B-Brandon McLain

8. 33-Derek Hauck

9. 191-Frank Peters

10. 67M-Jake McLain

11. 27K-Jeremy Kornbau

12. 16-Jim Morris

13. 23J-John Paynter Jr

14. 9-Daniel Oliver

15. 4J-Jacob Gomola

16. 7M-Ben McCall

17. 121-Steve Glover

18. 19A-Zach Berghof

19. 67D-Ken Duke Jr.

20. 58-Nathan Emig

21. 21X-Connor Otten

22. 48JR-Darryl Ruggles

23. 7Y-Drew Young

24. 88-Mike Sellers