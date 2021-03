Brandon Grubaugh Wins Top Gun Feature at East Bay

TAMPA, Fla. (March 20, 2021) — Brandon Grubaugh was victorious Saturday in Top Gun Sprint Car Series competition at East Bay Raceway Park. Grubaugh held off Danny Martin Jr. and Justin Webster for the victory. Tyler Clem and Harley Zimmerman rounded out the top five.

Top Gun Sprint Car Series

East Bay Raceway Park

Tampa, Florida

Saturday March 20, 2021

Feature:

1. G6-Brandon Grubaugh

2. 24-Danny Martin Jr.

3. 21-Justin Webster

4. 6S-Tyler Clem

5. 00-Harley Zimmerman

6. 26-Jeff Bye

7. 0X-Clint Weiss

8. N20-Cole Nichols

9. 4-Scott Baldwin

10. 82-Garrett Green

11. 52-Shane Kreidler

12. 2-Chris Hahn

13. 32-Andrew Griffin

14. 18-Shane Butler

15. 17C-Sheldon Kinser Jr.

16. 38-Tyler Orzechowski

17. 41-Luke Hill

DNS: 20-Frank Carlsson

DNS: 5-Hayden Campbell