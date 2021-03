Kevin Nagy Wins MASS Feature at Bridgeport

BRIDGPORT, N.J. (March 26, 2021) — Kevin Nagy won the season opening main event for the Mid-Atlantic Sprint Series Friday night at Bridgeport Speedway. Nagy traded the lead back and forth during the early stages of the 25-lap main event with Phil Meisner before taking the top position on lap three. Nagy pulled away for his first victory of the 2021 season. Dave Brown, Dom Melair, Rory Janney, and Bryant Davis rounded out the top five.

Mid-Atlantic Sprint Series

Bridgeport Speedway

Bridgeport, New Jersey

Friday March 26, 2021

Heat Race #1:

1. 45-Kevin Nagy

2. 44-Dave Brown

3. 15B-Bryant Davis

4. 19-Craig Pellagrini

5. 18-Tim Tanner

6. 44b-Zack Bealer

7. 19A-Zach Berghof

8. 86-Darren Cox

9. 57v-Dave Bonner

10. 7-Aiden Borden

Heat Race #2:

1. 11-Ryan Stillwagon

2. 4B-John Brennfleck

3. 83-Larry McVay

4. 7-Rich Janney

5. 39x-Scott Frack

6. 70-Eddie Wagner

7. 56-Cody West

8. 35-Buddy Schweibinz

9. 2-CJ Faison

Heat Race #3:

1. 9s-Rick Stief

2. 78-Justin Clark

3. 88-Rory Janney

4. 12-Joe Kay

5. X-Josh Bricker

6. 54-Mike Melair

7. 9N-Justin Nowlen

8. 32-Dale Eggert

DNS: 54-U Selis

Heat Race #4:

1. 55-Dom Melair

2. 83k-Kristina Pratt

3. 1-Phil Meisner

4. 3-Matthew Swift

5. 17c-Keith Anderson

6. 3-Cory Cornell

7. 23-Brody Adamsky

8. 11-Dylan Smith

DNS: 38-Marie McVay

B-Main #1:

1. 19A-Zach Berghof

2. 86-Darren Cox

3. 54-Mike Melair

4. 7-Aiden Borden

5. 9N-Justin Nowlen

6. 57v-Dave Bonner

DNS: 54-Pat U Selis

B-Main #2:

1. 56-Cody West

2. 70-Eddie Wagner

3. 35-Buddy Schweibinz

4. 2-CJ Faison

5. 11-Dylan Smith

6. 3-Cory Cornell

7. 23-Brody Adamsky

DNS: 38-Marie McVay

A-Main:

1. 45-Kevin Nagy

2. 44-Dave Brown

3. 55-Dom Melair

4. 88-Rory Janney

5. 15B-Bryant Davis

6. 83-Larry McVay

7. 44b-Zack Bealer

8. 56-Cody West

9. 4B-John Brennfleck

10. 70-Eddie Wagner

11. 7-Rich Janney

12. X-Josh Bricker

13. 9s-Rick Stief

14. 3-Matthew Swift

15. 39x-Scott Frack

16. 19A-Zach Berghof

17. 11-Ryan Stillwagon

18. 83k-Kristina Pratt

19. 19-Craig Pellagrini

20. 86-Darren Cox

21. 12-Joe Kay

22. 1-Phil Meisner

23. 78-Justin Clark

24. 17c-Keith Anderson