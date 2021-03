Chase Gutshall Charges From Mid-Pack to Win at BAPS

YORK HAVEN, Penn. (March 27, 2021) — Chase Gutshall charged from ninth starting position to win the Super Sportsman feature Saturday at BAPS Motor Speedway. Gutshall held off veterans Frankie Herr and Russ Mitten for the victory. Jay Fannasy and Scott Dellinger rounded out the top five.

BAPS Motor Speedway

York Haven, Pennsylvania

Saturday March 27, 2021

Winged Super Sportsman

Heat Race #1 (10 Laps)

1. 360-Jay Fannasy[4]

2. 70D-Frankie Herr[3]

3. 10H-Dave Hollar[5]

4. 2M-Matt Ondek[6]

5. 69J-Tony Jackson[8]

6. 35-John Edkin[2]

7. 77W-Tom Wyckoff[1]

DNS: 14-Nate Young

Heat Race #2 (10 Laps)

1. 1A-Chase Gutshall[2]

2. 0Z-Devin Beidel[1]

3. 77-Russ Mitten[4]

4. 383-Steve Fannasy[3]

5. 5D-Luke Deatrick[6]

6. 38-Allan Hallman[7]

7. 21R-Jamie Rickert[8]

DNS: 3B-Mike Enders

Heat Race #3 (10 Laps)

1. 75-Kenny Edkin[2]

2. 30-Scott Dellinger[6]

3. 00-Troy Rhome[1]

4. 22-Daniel John[3]

5. 25-Tyler Wolford[7]

6. 7-Timmie Barrick[5]

7. 8-Rich Eichelberger[4]

A-Main (25 Laps)

1. 1A-Chase Gutshall[9]

2. 70D-Frankie Herr[4]

3. 77-Russ Mitten[1]

4. 360-Jay Fannasy[5]

5. 30-Scott Dellinger[3]

6. 2M-Matt Ondek[12]

7. 69J-Tony Jackson[13]

8. 7-Timmie Barrick[18]

9. 383-Steve Fannasy[7]

10. 0Z-Devin Beidel[10]

11. 8-Rich Eichelberger[21]

12. 14-Nate Young[22]

13. 21R-Jamie Rickert[20]

14. 00-Troy Rhome[11]

15. 75-Kenny Edkin[8]

16. 25-Tyler Wolford[15]

17. 10H-Dave Hollar[2]

18. 22-Daniel John[6]

19. 35-John Edkin[16]

DNS: 5D-Luke Deatrick

DNS: 38-Allan Hallman

DNS: 77W-Tom Wyckoff

DNS: 3B-Mike Enders