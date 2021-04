Bud Kaeding Wins at Ocean Speedway

WATSONVILLE, Calif. (April 9, 2021) — Bud Kaeding won the winged 360 sprint car feature Friday at Ocean Speedway. Justin Sanders, Blake Carrick, Tanner Carrick, Shane Golobic, and Tristan Guardino rounded out the top five.

Ocean Speedway

Watsonville, California

Friday April 9, 2021

Winged 360 Sprint Cars

Feature:

1. 69-Bud Kaeding

2. 17-Justin Sanders

3. 38B-Blake Carrick

4. 83T-Tanner Carrick

5. 17W-Shane Golobic

6. 15T-Tristan Guardino

7. 2X-Chase Majdic

8. 5V-Colby Copeland

9. 5J-Kalib Henry

10. 83V-Sean Becker

11. 88-Kyle Offill

12. 37-Mitchell Faccinto

13. 72W-Kurt Nelson

14. 46JR-Joel Myers

15. 5C-Trent Canales

16. 88A-Joey Ancona

17. 88N-D.J. Netto

18. 2XM-Max Mittry

19. 22-Keith Day Jr

20. 8-Jeremy Chisum

21. 18T-Tanner Holmes

22. 88K-Koen Shaw