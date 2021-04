Gennetten Wins MOWA Feature at Tri-City Speedway

GRANITE CITY, Ill. (April 16, 2021) — Ayrton Gennetten scored his first victory of the 2021 season Friday at Tri-City Speedway with the Midwest Open Wheel Association. Clinton Boyles, Joe B. Miller, Brandon Hanks, and Josh Schneiderman rounded out the top five.

Midwest Open Wheel Association

Tri-City Speedway

Granite City, Illinois

Friday April 16, 2021

Heat Race #1

1. 44T-Cale Thomas

2. 79J-Jacob Patton

3. 98-Clinton Boyles

4. 50K-Kyle Bellm

5. 16G-Scottie Gretzmacher

6. 87K-Kyle Stearns

7. 88-Terry Babb

Heat Race #2

1. 65-Jordan Goldesberry

2. 5D-Zach Daum

3. 22-Dustin Barks

4. 56-Mitchell Davis

5. 8S-Steve Short

6. 9K-Kyle Schuett

DNS: 42-Cory Bruns

Heat Race #3

1. 6R-Ryan Bunton

2. 99W-Korey Weyant

3. 55-McKenna Haase

4. 3-Austin Odell

5. 42B-Andy Bishop

6. 4-Bailey Goldesberry

DNS: 1-Jeff Masson

Heat Race #4

1. 3G-Ayrton Gennetten

2. 31-Joe B. Miller

3. 49-Josh Schneiderman

4. 84-Brandon Hanks

5. 10S-Jeremy Standridge

6. 52F-Logan Faucon

7. 28-Luke Verardi

B-Main

1. 52F-Logan Faucon

2. 9K-Kyle Schuett

3. 10S-Jeremy Standridge

4. 42B-Andy Bishop

5. 4-Bailey Goldesberry

6. 16G-Scottie Gretzmacher

7. 87K-Kyle Stearns

8. 88-Terry Babb

DNS: 42-Cory Bruns

DNS: 1-Jeff Masson

DNS: 28-Luke Verardi

A-Main

1. 3G-Ayrton Gennetten

2. 98-Clinton Boyles

3. 31-Joe B. Miller

4. 84-Brandon Hanks

5. 49-Josh Schneiderman

6. 44T-Cale Thomas

7. 65-Jordan Goldesberry

8. 50K-Kyle Bellm

9. 99W-Korey Weyant

10. 55-McKenna Haase

11. 22-Dustin Barks

12. 9K-Kyle Schuett

13. 10S-Jeremy Standridge

14. 56-Mitchell Davis

15. 79J-Jacob Patton

16. 42B-Andy Bishop

17. 8S-Steve Short

18. 52F-Logan Faucon

19. 5D-Zach Daum

20. 6R-Ryan Bunton

21. 3-Austin Odell