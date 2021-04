Kekich Wins at Mercer

MERCER, Penn. (April 24, 2021) — Adam Kekich won the feature event for the winged 410 Sprint Cars Saturday at Michael’s Mercer Raceway. The victory was Kekich’s first of the 2021 season. Brandon Spithaler, Greg Wilson, Bob Felmlee, and Kyle Colwell rounded out the top five.

Logan McCandless won the Allegheny Sprint Tour main event.

Michael’s Mercer Raceway

Mercer, Pennsylvania

Saturday April 24, 2021

Winged 410 Sprint Cars

Heat Race #1

1. 27K-Jeremy Kornbau

2. 5K-Adam Kekich

3. 22-Brandon Spithaler

4. 80JR-Kyle Colwell

5. 31C-Chase Matheney

6. 1R-Gale Ruth Jr

7. 13-Brandon Matus

Heat Race #2

1. 23JR-Jack Sodeman Jr

2. 6-Bob Felmlee

3. W20-Greg Wilson

4. 38-Leyton Wagner

5. 20B-Cody Bova

6. 33-Brent Matus

Dash

1. 27K-Jeremy Kornbau

2. 23JR-Jack Sodeman Jr

3. 22-Brandon Spithaler

4. 5K-Adam Kekich

5. 6-Bob Felmlee

A-Main

1. 5K-Adam Kekich

2. 22-Brandon Spithaler

3. W20-Greg Wilson

4. 6-Bob Felmlee

5. 80JR-Kyle Colwell

6. 31C-Chase Matheney

7. 1R-Gale Ruth Jr

8. 33-Brent Matus

9. 38-Leyton Wagner

10. 23JR-Jack Sodeman Jr

11. 27K-Jeremy Kornbau

12. 20B-Cody Bova

13. 13-Brandon Matus

Allegheny Sprint Tour

Heat Race #1

1. 4J-Jacob Gamola

2. 16-Jim Morris

3. 56-Steve Cousins

4. 25-Jarrett Rosencrance

5. 10-John Hartman

Heat Race #2

1. 29-Logan McCandless

2. 78-Justin Clark

3. X7-Andy Cavanagh

4. 12G-Tommy Jasen

5. 72-Mike Mathieson

A-Main

1. 29-Logan McCandless

2. 78-Justin Clark

3. 16-Jim Morris

4. 56-Steve Cousins

5. 25-Jarrett Rosencrance

6. X7-Andy Cavanagh

7. 4J-Jacob Gamola

8. 10-John Hartman

9. 12G-Tommy Jasen

10. 72-Mike Mathieson