Ray and Cottle Win Features at Putnamville

PUTNAMVILLE, Ind. (April 24, 2021) — Davey Ray and Shane Cottle were victorious Saturday at Lincoln Park Speedway in the Non-Wing Sprint Car and USAC Regional Midget Car events respectively. Ray won his heat race and took advantage of his outside from row starting position to charge to the victory. Shane Cockrum and A.J. Hopkins rounded out the podium.

Cottle also used the outside front row starting position to his advantage in route to the USAC Regional Midget Series victory over Billy Lawless and Bryan Stanfill.

Lincoln Park Speedway

Putnamville, Indiana

Saturday April 24, 2021

Non-Wing 410 Sprint Cars

Heat Race #1

1. 14AJ-Davey Ray

2. 34-Brent Beauchamp

3. 53-Brayden Fox

4. 27-Evan Mosley

5. 39BC-Cole Bodine

6. 77FR-Ryan Thomas

7. 10-Saban Bibent

8. 5M-Matthew McDonald

9. 9Z-Zack Pretorius

Heat Race #2

1. 77-Travis Berryhill

2. 24M-Nate McMillin

3. 33-Jake Scott

4. 24-Brian VanMeveren

5. 11-Aaron Davis

6. 22-Brandon Spencer

7. 87A-Tony Helton

8. 33$-Shane O'Banion

Heat Race #3

1. 24P-Shane Cockrum

2. 04-AJ Hopkins

3. 16B-Harley Burns

4. 73-Blake Vermillion

5. 4-Braydon Cromwell

6. 5-Jesse Vermillion

7. 19C-Daniel Clodfelter

8. 34C-Robert Carrington

B-Main

1. 5-Jesse Vermillion

2. 5M-Matthew McDonald

3. 10-Saban Bibent

4. 9Z-Zack Pretorius

5. 77FR-Ryan Thomas

6. 33$-Shane O'Banion

7. 19C-Daniel Clodfelter

8. 87A-Tony Helton

9. 22-Brandon Spencer

DNS: 34C-Robert Carrington

A-Main

1. 14AJ-Davey Ray

2. 24P-Shane Cockrum

3. 04-AJ Hopkins

4. 53-Brayden Fox

5. 16B-Harley Burns

6. 4-Braydon Cromwell

7. 5-Jesse Vermillion

8. 33-Jake Scott

9. 24M-Nate McMillin

10. 39BC-Cole Bodine

11. 24-Brian VanMeveren

12. 77FR-Ryan Thomas

13. 11-Aaron Davis

14. 5M-Matthew McDonald

15. 9Z-Zack Pretorius

16. 27-Evan Mosley

17. 34-Brent Beauchamp

18. 73-Blake Vermillion

19. 10-Saban Bibent

20. 77-Travis Berryhill

USAC Regional Midget Car Series

Heat Race #1

1. 88-Tyler Nelson

2. 75-Bryan Stanfill

3. 43-Ronnie Gardner

4. 11H-Abby Hohlbein

5. 4K-Kayla Roell

6. 83-Jeff Beasley

7. 8-Michael Clark

Heat Race #2

1. 86-Shane Cottle

2. 10-Chet Gehrke

3. 26-Chance Crum

4. 1FR-Ryan Thomas

5. 21D-Justin Dickerson

6. 17L-Billy Lawless

7. 4-Justin Davis

A-Main

1. 86-Shane Cottle

2. 17L-Billy Lawless

3. 75-Bryan Stanfill

4. 88-Tyler Nelson

5. 11H-Abby Hohlbein

6. 83-Jeff Beasley

7. 10-Chet Gehrke

8. 4-Justin Davis

9. 4K-Kayla Roell

10. 26-Chance Crum

11. 1FR-Ryan Thomas

12. 43-Ronnie Gardner

13. 21D-Justin Dickerson

14. 8-Michael Clark