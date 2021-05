Davey Ray Wins at Bloomington

BLOOMINGTON, Ind. (April 30, 2021) — Davey Ray won the non-wing sprint car feature Friday night at Bloomington Speedway. The win was Ray’s second of the 2021 season. Jordan Kinser and Braxton Cummings rounded out the podium.

Bloomington Speedway

Bloomington, Indiana

Friday April 30, 2021

Non-Wing 410 Sprint Cars

Heat Race #1

1. 70-Jordan Kinser

2. 14AJ-Davey Ray

3. 53-Brayden Fox

4. 71B-Braxton Cummings

5. 22S-Brandon Spencer

6. 16-Harley Burns

7. 87-Paul Dues

8. 75-Andy Bradley

9. 22-Jeremy Hines

Heat Race #2

1. 04-AJ Hopkins

2. 11L-Ricky Lewis

3. 11P-Brady Short

4. P8-Andrew Prather

5. 20-Jake Bland

6. 34-Sterling Cling

7. 10G-Gabriel Gilbert

8. 9-Jim Tribby

A-Main

1. 14AJ-Davey Ray

2. 70-Jordan Kinser

3. 71B-Braxton Cummings

4. 04-AJ Hopkins

5. 11P-Brady Short

6. 53-Brayden Fox

7. 75-Andy Bradley

8. 11L-Ricky Lewis

9. 20-Jake Bland

10. 34-Sterling Cling

11. 87-Paul Dues

12. 22S-Brandon Spencer

13. 10G-Gabriel Gilbert

14. 9-Jim Tribby

15. P8-Andrew Prather

16. 16-Harley Burns

17. 22-Jeremy Hines