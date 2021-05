Scelzi Top 60 Car Field for Victory at Chico

CHICO, Calif. (April 30, 2021) — Dominic Scelzi won the opening night main event Friday at Silver Dollar Speedway. Topping a 60 car field of entries. D.J. Netto, Ryan Robinson, Justin Sanders, and Justyn Cox rounded out the top five.

Silver Dollar Speedway

Chico, California

Friday April 30, 2021

Winged 360 Sprint Cars

Qualifying Flight A:

1. 3-Kaleb Montgomery, 12.520

2. 83SA-Isaiah Vasquez, 12.563

3. A1-Jared Hood, 12.927

4. 2XM-Max Mittry, 12.932

5. 7-Tyler Thompson, 13.130

6. 71L-Korey Lovell, 13.175

7. 3C-Casey Schmitz, 13.178

8. 69-Ron Laplant, 13.186

9. 32-Caden Sarale, 13.220

10. 24K-Koa Crane, 13.460

11. 15K-R.J. Baker, 13.531

Qualifying Flight B:

1. 1B-Chelsea Blevins, 12.593

2. 41W-Dominic Scelzi, 12.629

3. 88N-D.J. Netto, 12.638

4. 7C-Justyn Cox, 12.646

5. 2X-Chase Madjic, 12.754

6. 94TH-Ben Worth, 12.762

7. 21W-Josh Wiesz, 12.913

8. 5S-R.C. Smith, 12.929

9. 94-Greg DeCaires V, 13.019

10. 55D-Dawson Hammes, 13.219

Qualifying Flight C:

1. 38B-Blake Carrick, 12.419

2. 14W-Ryan Robinson, 12.482

3. 37-Mitchell Faccinto, 12.489

4. 4SA-Justin Sanders, 12.533

5. 9-Tyler Brown, 12.565

6. 12P-Steel Powell, 12.789

7. 21X-Shane Hopkins, 12.835

8. 1-Nick Larsen, 13.237

9. 21-Drake Standley, 13.374

10. 17C-Chris Bullock, 13.444

Qualifying Flight D:

1. 17W-Shane Golobic, 12.174

2. 11VS-John Michael Bunch, 12.464

3. 12J-John Clark, 12.605

4. 93-Stephen Ingraham, 12.646

5. 1F-D.J. Freitas, 12.657

6. 1-William Fielding, 12.783

7. 88X-Kyle Offill, 12.800

8. 78-Bret Barney, 12.825

9. 8C-Anissa Curtice, 12.883

10. 21K-Travis Buckley, 13.332

Qualifying Flight E:

1. 83T-Tanner Carrick, 12.321

2. 21P-Robbie Price, 12.428

3. 22-Keith Day Jr., 12.429

4. 33C-Colton Heath, 12.465

5. 46JR-Joel Myers Jr., 12.568

6. 83V-Sean Becker, 12.740

7. 19-Tucker Lacaze, 12.807

8. 5-Kenny Wanderstadt, 13.014

9. 75-Brian Boswell, 13.104

10. 2S-Jayce Steinberg, 13.850

Qualifying Flight F:

1. 5V-Colby Copeland, 12.172

2. 41-Corey Day, 12.381

3. 92-Andy Forsberg, 12.411

4. 88-Brad Bumgarner, 12.437

5. 4-Jodie Robinson, 12.451

6. 94X-Dominic Gorden, 12.677

7. 33-Dylan Bloomfield, 12.689

8. 8JR-Brian Mcgahan, 12.904

9. 7X-Eddy Lewis, 13.008

10. 87-Ashlyn Rodriguez, 13.552

Heat Race #1:

1. 3-Kaleb Montgomery

2. 2XM-Max Mittry

3. 7-Tyler Thompson

4. 71L-Korey Lovell

5. 3C-Casey Schmitz

6. 69-Ron Laplant

7. 15K-R.J. Baker

8. A1-Jared Hood

9. 32-Caden Sarale

10. 24K-Koa Crane

11. 83SA-Isaiah Vasquez

Heat Race #2:

1. 41W-Dominic Scelzi

2. 7C-Justyn Cox

3. 88N-D.J. Netto

4. 2X-Chase Madjic

5. 94TH-Ben Worth

6. 1B-Chelsea Blevins

7. 5S-R.C. Smith

8. 94-Greg DeCaires V

9. 21W-Josh Wiesz

10. 55D-Dawson Hammes

Heat Race #3:

1. 14W-Ryan Robinson

2. 4SA-Justin Sanders

3. 38B-Blake Carrick

4. 37-Mitchell Faccinto

5. 21X-Shane Hopkins

6. 12P-Steel Powell

7. 1-Nick Larsen

8. 17C-Chris Bullock

9. 21-Drake Standley

10. 9-Tyler Brown

Heat Race #4:

1. 11VS-John Michael Bunch

2. 17W-Shane Golobic

3. 93-Stephen Ingraham

4. 88X-Kyle Offill

5. 1F-D.J. Freitas

6. 78-Bret Barney

7. 1-William Fielding

8. 12J-John Clark

9. 8C-Anissa Curtice

10. 21K-Travis Buckley

Heat Race #5:

1. 22-Keith Day Jr.

2. 83T-Tanner Carrick

3. 33C-Colton Heath

4. 46JR-Joel Myers Jr.

5. 83V-Sean Becker

6. 75-Brian Boswell

7. 19-Tucker Lacaze

8. 5-Kenny Wanderstadt

9. 21P-Robbie Price

10. 2S-Jayce Steinberg

Heat Race #6:

1. 5V-Colby Copeland

2. 4-Jodie Robinson

3. 92-Andy Forsberg

4. 94X-Dominic Gorden

5. 88-Brad Bumgarner

6. 33-Dylan Bloomfield

7. 8JR-Brian Mcgahan

8. 87-Ashlyn Rodriguez

9. 7X-Eddy Lewis

10. 41-Corey Day

D-Main:

1. 83SA-Isaiah Vasquez

2. 55D-Dawson Hammes

3. 24K-Koa Crane

4. 2S-Jayce Steinberg

5. 21K-Travis Buckley

C-Main:

1. 12P-Steel Powell

2. 1B-Chelsea Blevins

3. 32-Caden Sarale

4. 5S-R.C. Smith

5. 83SA-Isaiah Vasquez

6. 21W-Josh Wiesz

7. 19-Tucker Lacaze

8. 69-Ron Laplant

9. 17C-Chris Bullock

10. 5-Kenny Wanderstadt

11. 12J-John Clark

12. 1-Nick Larsen

B-Main #1:

1. A1-Jared Hood

2. 78-Bret Barney

3. 8JR-Brian Mcgahan

4. 1-William Fielding

5. 94-Greg DeCaires V

6. 15K-R.J. Baker

7. 8C-Anissa Curtice

8. 24K-Koa Crane

9. 7X-Eddy Lewis

10. 87-Ashlyn Rodriguez

11. 21-Drake Standley

12. 75-Brian Boswell

13. 33-Dylan Bloomfield

B-Main #2:

1. 37-Mitchell Faccinto

2. 46JR-Joel Myers Jr.

3. 83V-Sean Becker

4. 1F-D.J. Freitas

5. 88-Brad Bumgarner

6. 94TH-Ben Worth

7. 21X-Shane Hopkins

8. 88X-Kyle Offill

9. 94X-Dominic Gorden

10. 1B-Chelsea Blevins

11. 71L-Korey Lovell

12. 78-Bret Barney

13. 12P-Steel Powell

14. 3C-Casey Schmitz

15. 2X-Chase Madjic

16. A1-Jared Hood

A-Main:

1. 41W-Dominic Scelzi

2. 88N-D.J. Netto

3. 14W-Ryan Robinson

4. 4SA-Justin Sanders

5. 7C-Justyn Cox

6. 3-Kaleb Montgomery

7. 92-Andy Forsberg

8. 17W-Shane Golobic

9. 38B-Blake Carrick

10. 37-Mitchell Faccinto

11. 83V-Sean Becker

12. 11VS-John Michael Bunch

13. 83T-Tanner Carrick

14. 22-Keith Day Jr.

15. 1F-D.J. Freitas

16. 33C-Colton Heath

17. 88-Brad Bumgarner

18. 4-Jodie Robinson

19. 2XM-Max Mittry

20. 93-Stephen Ingraham

21. 7-Tyler Thompson

22. 94TH-Ben Worth

23. 46JR-Joel Myers Jr.

24. 5V-Colby Copeland