Mullen Wins NOSA Opener at River Cities Speedway

GRAND FORKS, N.D. (May 7, 2021) — Brenden Mullen won the 2021 season opening main event for the Northern Outlaw Sprint Association Friday at River Cities Speedway. Nick Omdahl, Austin Pierce, Wade Nygaard, and Tom Egeland rounded out the top five.

Northern Outlaw Sprint Association

River Cities Speedway

Grand Forks, North Dakota

Friday May 7, 2021

Heat Race #1:

1. 17-Zach Omdahl

2. 9N-Wade Nygaard

3. 8BALL-Jack Croaker

4. 99-Jordan Graham

5. 4-Colton Young

6. 41-Travis Strandell

7. 47-Sabrina Hockenson

Heat Race #2:

1. 55-Nick Ranten

2. 2A-Austin Pierce

3. 8H-Jade Hastings

4. 31-Shane Roemeling

5. 20A-Jordan Adams

6. 10TRB-Bob Martin

Heat Race #3:

1. 11M-Brenden Mullen

2. 0-Nick Omdahl

3. 26-Blake Egeland

4. 14-Tom Egeland

5. 10S-Josh Swangler

DNF. 2-Tee Young

Feature:

1. 11M-Brenden Mullen

2. 0-Nick Omdahl

3. 2A-Austin Pierce

4. 9N-Wade Nygaard

5. 14-Tom Egeland

6. 8BALL-Jack Croaker

7. 99-Jordan Graham

8. 20A-Jordan Adams

9. 55-Nick Ranten

10. 26-Blake Egeland

11. 10TRB-Bob Martin

12. 10S-Josh Swangler

13. 17-Zach Omdahl

14. 4-Colton Young

15. 41-Travis Strandell

16. 47-Sabrina Hockenson

DNF. 8H-Jade Hastings

DNF. 2-Tee Young

DNF. 31-Shane Roemeling