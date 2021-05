Jordan Thomas Wins at Outlaw Speedway

DUNDEE, N.Y. (May 14, 2021) — Jordan Thomas won the 360 sprint car feature Friday night at Outlaw Speedway. Paulie Colagiovanni, Chuck Hebing, Jonathan Preston, and Jake Karklin rounded out the top five.

Outlaw Speedway

Dundee, New York

Friday May 14, 2021

Winged 360 Sprint Cars

Feature:

1. 79-Jordan Thomas

2. 10c-Paulie Colagiovanni

3. 45-Chuck Hebing

4. 22-Jonathan Preston

5. 5k-Jake Karklin

6. 5-Craig Lane

7. 36-Nick Fratto

8. 28f-Davie Franek

9. 10-Dan Bennett

10. 2-Aaron Jacobus

11. 7-Andrew Jacobus

12. 36b-Brian Preston

13. 35-Jared Zimbardi

14. 47-Kyle Drum