The Cobra Strikes with the Patriot Sprint Tour at Woodhull

WOODHULL, N.Y. (May 15, 2021) — Chuck Hebing won the Patriot Sprint Tour feature Saturday night at Woodhull Raceway. The victory was Hebing’s first of the 2021 campaign. Davie Franek, Paulie Colagiovanni, Jared Zimbardi, and Jordan Thomas rounded out the top five.

A-Verdi Storage Containers Patriot Sprint Tour

Woodhull Speedway

Woodhull, New York

Saturday May 15, 2021

Heat 1:

1. 35-Jared Zimbardi

2. 10-Paulie Colagiovanni

3. 79-Jordan Thomas

4. 66-Ryan Kissinger

5. 10LC-Kelly Hebing

6. 2J-Aaron Jacobus

7. 7-Andrew Jacobus

Heat 2:

1. 1HD-Corey Sparks

2. X-Dan Bennett

3. 67-Steve Glover

4. 74-Eric Kurtz

5. 81-Derek Jonathan

6. 42-Jesse Pruchnik

7. 1-Jake Hummel

Heat 3:

1. 45-Chuck Hebing

2. 28f-Davie Franek

3. 22k-Mike Koehler

4. 7c-Dylan Swiernik

5. 00-Danny Varin

6. 2-Dave Axton

7. 90-Matt Tanner

Bonnell’s Rod Shop Dash for Cash:

1. Dylan Sweirnik

2. 22K-Mike Koehler

3. 67-Steve Glover

4. 2J-Aaron Jacobus

5. 66-Ryan Kissinger

A Main:

1. 45-Chuck Hebing

2. 28f-Davie Franek

3. 10-Paulie Colagiovanni

4. 35-Jared Zimbardi

5. 79-Jordan Thomas

6. 00-Danny Varin

7. X-Dan Bennett

8. 22k-Mike Koehler

9. 66-Ryan Kissinger

10. 2-Dave Axton

11. 1HD-Cory Sparks

12. 7c-Dylan Sweirnik

13. 7-Andrew Jacobus

14. 1-Jake Hummel

15. 81-Derek Jonathan

16. 10lc-Kelly Hebing

17. 74-Eric Kurtz

18. 2J-Aaron Jacobus

19. 67-Steve Glover

20. 90-Matt Tanner

DNS: Jesse Pruchnik