Zielski Wins Wisconsin WingLESS Sprint Car Feature at Joliet

JOLIET, Ill. (May 15, 2021) — Ryan Zielski won the Wisconsin WingLESS Sprint Car Series feature Saturday at the Dirt Oval at Route 66. Jake Kouba, Ryan Marshall, Jimmy Sivia, and Nathan Crane rounded out the top five.

Wisconsin WingLESS Sprint Car Series

the Dirt Oval at Route 66

Joliet, Illinois

Saturday May 15, 2021

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 50-Rusty Egan[6]

2. 9-Greg Olsen[1]

3. 99J-Seth Johnson[5]

4. 4-Jordan Paulsen[3]

5. 70H-Tate Hensley[2]

6. 20-Natalie Klemko[8]

7. 7-Trinity Uttech[7]

8. 36-Billy Hafford[4]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 19X-Nathan Crane[2]

2. 7X-Ryan Marshall[6]

3. 70-Chris Klemko[3]

4. 40-Tim Cox[7]

5. 29A-Bryce Andrews[4]

6. 9X-Mike Sullivan[8]

7. 29OG-Tom Eller[1]

8. 22-Greg Alt[5]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 91-Jimmy Sivia[8]

2. 38-Allen Hafford[3]

3. 6-Jake Kouba[7]

4. 19K-Derek Crane[5]

5. 22S-Brian Strane[6]

6. 61-Zach Hansen[4]

7. 29J-Ralph Johnson[2]

8. 7D-Josh Davidson[1]

Heat Race #4 (8 Laps)

1. O9-Clayton Rossmann[3]

2. 14Z-Ryan Zielski[5]

3. 6B-Vince Bartolotta[1]

4. 69-TJ Smith[7]

5. 93-Travis Mahoney[8]

6. 41-Dennis Spitz[6]

7. 12-Shawn Swim[2]

8. 39-William Huck[4]

B-Main (10 Laps)

1. 20-Natalie Klemko[1]

2. 70H-Tate Hensley[2]

3. 41-Dennis Spitz[3]

4. 7-Trinity Uttech[5]

5. 61-Zach Hansen[4]

6. 22-Greg Alt[9]

7. 29OG-Tom Eller[8]

8. 29J-Ralph Johnson[6]

9. 39-William Huck[11]

10. 7D-Josh Davidson[12]

11. 36-Billy Hafford[10]

DNS: 12-Shawn Swim

A-Main (15 Laps)

1. 14Z-Ryan Zielski[4]

2. 6-Jake Kouba[3]

3. 7X-Ryan Marshall[6]

4. 91-Jimmy Sivia[8]

5. 19X-Nathan Crane[2]

6. 69-TJ Smith[9]

7. 19K-Derek Crane[15]

8. O9-Clayton Rossmann[5]

9. 38-Allen Hafford[1]

10. 40-Tim Cox[10]

11. 70-Chris Klemko[14]

12. 9-Greg Olsen[11]

13. 9X-Mike Sullivan[19]

14. 6B-Vince Bartolotta[16]

15. 4-Jordan Paulsen[17]

16. 70H-Tate Hensley[22]

17. 93-Travis Mahoney[12]

18. 20-Natalie Klemko[21]

19. 22S-Brian Strane[18]

20. 99J-Seth Johnson[13]

21. 7-Trinity Uttech[24]

22. 41-Dennis Spitz[23]

23. 29A-Bryce Andrews[20]

24. (DQ) 50-Rusty Egan[7]