Matus Wins at Lernerville

SARVER, Penn. (May 21, 2021) — Brandon Matus won the sprint car feature Friday at Lernerville Speedway. Brent Matus, Sye Lunch, A.J. Flick, and Jack Sodeman Jr. rounded out the top five.

Lernerville Speedway

Sarver, Pennsylvania

Friday May 21, 2021

Winged 410 Sprint Cars

Feature:

1. 13-Brandon Matus

2. 33-Brent Matus

3. 42-Sye Lynch

4. 2-A.J. Flick

5. 23J-Jack Sodeman Jr.

6. 11-Carl Bowser

7. 29-Michael Bauer

8. 7NY-Matt Farnham

9. 12-Darin Gallagher

10. 56-Ralph Spithaler

11. 40-George Hobaugh

12. 38-Leyton Wagner

13. 20B-Cody Bova

14. 21-Bryan Salisbury

15. C1-Clay Riney

16. 11J-David Kalb, Jr

17. 44-Pete Landrum

18. 14H-Jeremy Hill

19. 13B-Steve Bright

20. 76-Davey Jones.