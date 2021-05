Jack Dover Wins MSTS Feature at Off Road Speedway

NORFOLK, Neb. (May 22, 2021) — Jack Dover won the Midwest Sprint Touring Series feature Saturday at Off Road Speedway. Kaleb JOhnson, Chris Martin, Eric Lutz, and Cody Ledger rounded out the top five.

Midwest Sprint Touring Series

Off Road Speedway

Norfolk, NE

Saturday May 22, 2021

Property Solutions of America Heat Race #1 (8 Laps)

1. 35L-Cody Ledger[3]

2. 0-Alex Schriever[4]

3. 53-Jack Dover[7]

4. 2-Dylan Opdahl[2]

5. 29-Brandon Stevenson[5]

6. 7C-Clinton Bruns[6]

7. 18-Tyler Rabenberg[8]

8. 101-Chuck McGillivray[1]

Property Solutions of America Heat Race #2 (8 Laps)

1. 55-Nate Eakin[4]

2. 12-Troy Schreurs[6]

3. 5-Eric Lutz[7]

4. 20-Brant O’Banion[3]

5. 10J-Justin Jacobsma[5]

6. 14-Jody Rosenboom[1]

DNS: 24T-Chris Thram

Property Solutions of America Heat Race #3 (8 Laps)

1. 22-Kaleb Johnson[2]

2. 44-Chris Martin[1]

3. 32-Dusty Ballenger[4]

4. 2KS-Matt Juhl[5]

5. 4J-Lee Grosz[7]

6. 14T-Trent Roth[3]

7. 7-Shane Fick[6]

Property Solutions of America A-Main (25 Laps)

1. 53-Jack Dover[3]

2. 22-Kaleb Johnson[4]

3. 44-Chris Martin[5]

4. 5-Eric Lutz[1]

5. 35L-Cody Ledger[6]

6. 4J-Lee Grosz[11]

7. 2KS-Matt Juhl[10]

8. 12-Troy Schreurs[2]

9. 32-Dusty Ballenger[9]

10. 14-Jody Rosenboom[20]

11. 20-Brant O’Banion[12]

12. 24T-Chris Thram[22]

13. 55-Nate Eakin[7]

14. 0-Alex Schriever[8]

15. 14T-Trent Roth[18]

16. 2-Dylan Opdahl[13]

17. 7C-Clinton Bruns[16]

18. 18-Tyler Rabenberg[17]

19. 10J-Justin Jacobsma[15]

20. 29-Brandon Stevenson[14]

21. 7-Shane Fick[19]

DNS: 101-Chuck McGillivray