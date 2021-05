Reinke Wins IRA Feature at Beaver Dam

BEAVER DAM, Wisc. (May 22, 2021) — Mike Reinke won the Interstate Racing Association feature Saturday night at Beaver Dam Raceway. Reinke started on the pole and outran fellow front row starter Blake Nimee for the victory. Jordan Goldesberry charged from 11th starting position to claim the third spot while Josh Walter and Danny Schlafer rounded out the top five.

Interstate Racing Association

Beaver Dam Raceway

Beaver Dam, Wisconsin

Saturday May 22, 2021

Qualifying

1. 2W-Scott Neitzel, 12.013[14]

2. 79-Blake Nimee, 12.071[13]

3. 10W-Mike Reinke, 12.104[8]

4. 25-Danny Schlafer, 12.112[7]

5. 68-Dave Uttech, 12.120[2]

6. 47-Todd King, 12.139[18]

7. 39-Jake Blackhurst, 12.200[5]

8. 4K-Kris Spitz, 12.232[1]

9. 4B-Scott Biertzer, 12.239[26]

10. 65-Jordan Goldesberry, 12.261[24]

11. 14R-Sean Rayhall, 12.268[20]

12. 12W-Josh Walter, 12.289[15]

13. 23-Russel Borland, 12.319[4]

14. 5J-Jeremy Schultz, 12.406[19]

15. 9K-Kyle Schuett, 12.453[21]

16. 29-Hunter Custer, 12.537[16]

17. 43-Jereme Schroeder, 12.551[11]

18. 4TJ-Brian Kristan, 12.555[6]

19. 77-Wayne Modjeski, 12.577[10]

20. 20R-Rob Pribnow, 12.777[12]

21. 18S-Bryce Schmitt, 13.049[25]

22. 19B-Jack Berger, 13.268[9]

23. 45-Matt Wiese, 13.398[23]

24. 88-Christopher Flick, 13.503[3]

25. 24-Scott Conger, 13.662[22]

26. 39D-Michael Decker, 13.853[17]

Heat Race #1 (10 Laps)

1. 2W-Scott Neitzel[4]

2. 65-Jordan Goldesberry[1]

3. 25-Danny Schlafer[3]

4. 39-Jake Blackhurst[2]

5. 23-Russel Borland[5]

6. 29-Hunter Custer[6]

7. 19B-Jack Berger[8]

8. 77-Wayne Modjeski[7]

9. 24-Scott Conger[9]

Heat Race #2 (10 Laps)

1. 14R-Sean Rayhall[1]

2. 79-Blake Nimee[4]

3. 4K-Kris Spitz[2]

4. 20R-Rob Pribnow[7]

5. 5J-Jeremy Schultz[5]

6. 43-Jereme Schroeder[6]

7. 45-Matt Wiese[8]

8. 39D-Michael Decker[9]

9. 68-Dave Uttech[3]

Heat Race #3 (10 Laps)

1. 12W-Josh Walter[1]

2. 4B-Scott Biertzer[2]

3. 10W-Mike Reinke[4]

4. 47-Todd King[3]

5. 9K-Kyle Schuett[5]

6. 4TJ-Brian Kristan[6]

7. 18S-Bryce Schmitt[7]

8. 88-Christopher Flick[8]

Dash #1 (4 Laps)

1. 10W-Mike Reinke[1]

2. 2W-Scott Neitzel[2]

3. 39-Jake Blackhurst[4]

4. 47-Todd King[3]

5. 14R-Sean Rayhall[5]

Dash #2 (4 Laps)

1. 79-Blake Nimee[3]

2. 25-Danny Schlafer[1]

3. 12W-Josh Walter[2]

4. 4B-Scott Biertzer[5]

5. 4K-Kris Spitz[4]

B-Main (10 Laps)

1. 68-Dave Uttech[1]

2. 19B-Jack Berger[4]

3. 77-Wayne Modjeski[2]

4. 18S-Bryce Schmitt[3]

5. 45-Matt Wiese[5]

6. 39D-Michael Decker[7]

7. 88-Christopher Flick[6]

8. 24-Scott Conger[8]

A-Main (30 Laps)

1. 10W-Mike Reinke[1]

2. 79-Blake Nimee[2]

3. 65-Jordan Goldesberry[11]

4. 12W-Josh Walter[6]

5. 25-Danny Schlafer[4]

6. 47-Todd King[7]

7. 39-Jake Blackhurst[5]

8. 23-Russel Borland[13]

9. 14R-Sean Rayhall[9]

10. 9K-Kyle Schuett[15]

11. 4B-Scott Biertzer[8]

12. 77-Wayne Modjeski[21]

13. 19B-Jack Berger[20]

14. 5J-Jeremy Schultz[14]

15. 39D-Michael Decker[24]

16. 43-Jereme Schroeder[17]

17. 29-Hunter Custer[16]

18. 18S-Bryce Schmitt[22]

19. 45-Matt Wiese[23]

20. 2W-Scott Neitzel[3]

21. 68-Dave Uttech[19]

22. 20R-Rob Pribnow[12]

23. 4TJ-Brian Kristan[18]

24. 4K-Kris Spitz[10]