Seavey Scores Sprint Car Win at Lincoln Park

PUTNAMVILLE, Ind. (May 22, 2201) — Logan Seavey won the non-wing sprint car feature Saturday at Lincoln Park Speedway. Jake Swanson, Jason McDougal, Brad Short, and Jake Scott rounded out the top five.

Lincoln Park Speedway

Putnamville, Indiana

Saturday May 22, 2021

Non-Wing 410 Sprint Cars

Heat Race #1

1. 04-AJ Hopkins

2. 14AJ-Davey Ray

3. 24M-Nate McMillin

4. 99-Alec Sipes

5. 5X-Alex Banales

6. 83-Carl Rhuebottom

7. 11-Aaron Davis

8. 98-Billy Winsemann

Heat Race #2

1. 5T-Jake Swanson

2. 5L-Logan Seavey

3. 2C-Tim Creech II

4. 4-Braydon Cromwell

5. 10G-Gabriel Gilbert

6. 26T-Matt Thompson

7. 63LK-Ted Kirkpatrick

Heat Race #3

1. 11P-Brady Short

2. 53-Brayden Fox

3. 5M-Matthew McDonald

4. 33-Jake Scott

5. 73-Blake Vermillion

6. 16B-Harley Burns

7. 17S-Shey Owens

Heat Race #4

1. 17GP-Jason McDougal

2. 24P-Shane Cockrum

3. 28-Kory Schudy

4. 56-Nick Montani

5. 19C-Daniel Clodfelter

6. 1J-William Johnson

DNS: 5-Jesse Vermillion

B-Main

1. 73-Blake Vermillion

2. 16B-Harley Burns

3. 5X-Alex Banales

4. 11-Aaron Davis

5. 10G-Gabriel Gilbert

6. 26T-Matt Thompson

7. 83-Carl Rhuebottom

8. 63LK-Ted Kirkpatrick

9. 17S-Shey Owens

10. 1J-William Johnson

11. 19C-Daniel Clodfelter

12. 98-Billy Winsemann

DNS: 5-Jesse Vermillion

A-Main

1. 5L-Logan Seavey

2. 5T-Jake Swanson

3. 17GP-Jason McDougal

4. 11P-Brady Short

5. 33-Jake Scott

6. 24P-Shane Cockrum

7. 73-Blake Vermillion

8. 4-Braydon Cromwell

9. 14AJ-Davey Ray

10. 11-Aaron Davis

11. 99-Alec Sipes

12. 5X-Alex Banales

13. 56-Nick Montani

14. 16B-Harley Burns

15. 5M-Matthew McDonald

16. 53-Brayden Fox

17. 2C-Tim Creech II

18. 04-AJ Hopkins

19. 28-Kory Schudy

20. 24M-Nate McMillin