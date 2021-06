Aaron Bollinger Scores First Career Victory at Lincoln

ABBOTTSTOWN, Penn. (June 5, 2021) — Aaron Bollinger won his first career 410 sprint car feature victory Saturday at Lincoln Speedway. Cory Haas, Matt Campbell, Freddie Rahmer, and Brandon Rahmer rounded out the top five.

Alex Bright won the USAC East Coast Sprint Car Series main event while Steve Buckwalter won the ARDC feature.

Lincoln Speedway

Abbottstown, Pennsylvania

Saturday June 5, 2021

Winged 410 Sprint Cars

Heat Race #1:

1. 97-Brie Hershey

2. 21t-Scott Fisher

3. 19-Troy Wagaman

4. 5e-Tim Wagaman

5. 48-Danny Dietrich

6. 87-Alan Krimes

7. 44-Dylan Norris

8. 99m-Kyle Moody

9. 27-Tucker Klaasmeyer

10. 95-Hunter Mackison

Heat Race #2:

1. 90 – Jordan Givler

2. 38 – Cory Haas

3. 21 – Matt Campbell

4. 69 – Tim Glatfelter

5. 1x – Chad Trout

6. 11t – Tj Stutts

7. 75 – Tyler Ross

8. 4 – Dwight Leppo

9. 7h – Trey Hivner

10. 11p – Kody Hartlaub

Heat Race #3:

1. 16a – Aaron Bollinger

2. 23 – Chris Arnold

3. 88 – Brandon Rahmer

4. 51 – Freddie Rahmer

5. 8d – Billy Dietrich

6. 2w – Glendon Forsythe

7. 11a – Austin Bishop

8. 59 – Jimmy Siegel

9. 20 – Alex Bright

10. 35 – Steve Owings

B-Main:

1. 75-Tyler Ross

2. 59-Jimmy Siegel

3. 99m-Kyle Moody

4. 11a-Austin Bishop

5. 44-Dylan Norris

6. 7h-Trey Hivner

7. 27-Tucker Klaasmeyer

8. 20-Alex Bright

9. 35-Steve Owings

10. 11p-Kody Hartlaub

11. 95-Hunter Mackison

12. 4-Dwight Leppo

A-Main:

1. 16a-Aaron Bollinger

2. 38-Cory Haas

3. 21-Matt Campbell

4. 51-Freddie Rahmer

5. 88-Brandon Rahmer

6. 87-Alan Krimes

7. 48-Danny Dietrich

8. 97-Brie Hershey

9. 11t-Tj Stutts

10. 75-Tyler Ross

11. 23-Chris Arnold

12. 19-Troy Wagaman

13. 5e-Tim Wagaman

14. 8d-Billy Dietrich

15. 21t-Scott Fisher

16. 69-Tim Glatfelter

17. 59-Jimmy Siegel

18. 1x-Chad Trout

19. 99m-Kyle Moody

20. 2w-Glendon Forsythe

21. 7h-Trey Hivner

22. 11a-Austin Bishop

23. 44-Dylan Norris

24. 90-Jordan Givler

USAC East Coast Sprint Car Series

Feature:

1. 20-Alex Bright

2. 19-Steven Drevicki

3. 23m-Kenny Miller Iii

4. 17m-Christian Bruno

5. 57-Damon Paul

6. 5g-Briggs Danner

7. 7-Ed Aikin

8. 88j-Joey Amantea

9. 21k-Tommy Kunsman

10. 59-Steve Wilbur

11. 117-David Swanson

12. 3bc-Nash Ely

13. 75-Steve Buckwalter

14. 7b-Aiden Borden

15. 17j-Jonathan Swanson

16. 32-Colin White

17. 67-Jason Cherry

18. 71-Chris Allen Jr

19. 12-Blaine Emery

20. 12w-Troy Fraker

21. 22b-Jacob Balliet

American Racing Drivers Club

Feature:

1. 25-Steve Buckwalter

2. 21k-Tommy Kunsman

3. 7g-Jimmy Glenn

4. 0-Kevin Woody

5. 7-Michael Markey

6. 75-Zach Curtis

7. 5a-Jr Booth

8. 21r-Randy Marsteller

9. 19-Joe Thomas

10. 21s-Shannon Marsteller

11. 11-Eric Heydenreich

12. 00-Brett Wanner

13. 12-Jake Winters