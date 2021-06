Budres Wins BMARA Feature at Angell Park

SUN PRAIRIE, Wisc. (June 6, 2021) — David Budres won the Badger Midget Auto Racing Association feature Saturday at Angell Park Speedway. Andy Baugh from eighth starting position, Kevin Olson, Zach Boden, and 12th starting Cody Weisensel rounded out the top five.

Badger Midget Auto Racing Association

Angell Park Speedway

Sun Prairie, Wisconsin

Sunday June 6, 2021

Schoenfeld Qualifying

1. 15Z-Jeff Zelinski, 14.683[21]

2. 51-Zach Boden, 14.719[26]

3. 40-Chase McDermand, 14.883[31]

4. 6B-Andy Baugh, 15.121[28]

5. 20-Cody Weisensel, 15.270[15]

6. 57-Chase Jones, 15.297[23]

7. 55-Todd Kluever, 15.363[12]

8. 2-Kyle Stark, 15.460[9]

9. 14-Lamont Critchett, 15.505[25]

10. 31B-David Budres, 15.610[16]

11. 11T-Nick Baran, 15.675[19]

12. 15C-RJ Corson, 15.848[11]

13. 9K-Kevin Olson, 15.853[13]

14. 20D-Derek Doerr, 16.003[10]

15. 9S-Mike Stroik, 16.010[14]

16. 18-Tyler Roth, 16.013[30]

17. 5K-Kevin Douglas, 16.162[3]

18. 71-Kyle Koch, 16.268[8]

19. 24-Aaron Muhle, 16.324[6]

20. 29-Harrison Kleven, 16.340[1]

21. 28-Jim Fuerst, 16.435[20]

22. 8-Jake Goeglein, 16.490[29]

23. 31-Shay Sassano, 16.709[24]

24. 10-Denny Smith, 16.827[18]

25. 87-Jake Dohner, 16.898[5]

26. 76-Mike Unger, 17.005[4]

27. 92-Dan Kleven, 17.226[2]

28. 98-Jordan Nelson, 19.333[22]

29. 6-Jeremy Douglas, 20.333[7]

30. 1-Scott Hatton, 21.333[17]

31. 21K-Kurt Mayhew, 22.333[27]

Auto Meter Heat Race #1 (8 Laps)

1. 1-Scott Hatton[5]

2. 9K-Kevin Olson[4]

3. 14-Lamont Critchett[7]

4. 29-Harrison Kleven[1]

5. 15Z-Jeff Zelinski[6]

6. 87-Jake Dohner[2]

7. 8-Jake Goeglein[8]

Simpson Heat Race #2 (8 Laps)

1. 20D-Derek Doerr[3]

2. 9S-Mike Stroik[4]

3. 51-Zach Boden[7]

4. 18-Tyler Roth[8]

5. 10-Denny Smith[5]

6. 24-Aaron Muhle[2]

7. 92-Dan Kleven[1]

8. 98-Jordan Nelson[6]

Engler Heat Race #3 (8 Laps)

1. 40-Chase McDermand[8]

2. 5K-Kevin Douglas[1]

3. 20-Cody Weisensel[4]

4. 57-Chase Jones[6]

5. 15C-RJ Corson[3]

6. 11T-Nick Baran[5]

7. 21K-Kurt Mayhew[7]

8. 6-Jeremy Douglas[2]

Auto Meter Heat Race #4 (8 Laps)

1. 6B-Andy Baugh[7]

2. 31B-David Budres[4]

3. 76-Mike Unger[1]

4. 71-Kyle Koch[2]

5. 28-Jim Fuerst[5]

6. 55-Todd Kluever[3]

7. 31-Shay Sassano[6]

High Performance Lubricants B-Main (12 Laps)

1. 11T-Nick Baran[5]

2. 29-Harrison Kleven[1]

3. 28-Jim Fuerst[3]

4. 10-Denny Smith[2]

5. 15C-RJ Corson[4]

6. 87-Jake Dohner[8]

7. 24-Aaron Muhle[9]

8. 92-Dan Kleven[12]

9. 31-Shay Sassano[11]

10. 8-Jake Goeglein[6]

11. 98-Jordan Nelson[13]

A-Main (25 Laps)

1. 31B-David Budres[1]

2. 6B-Andy Baugh[8]

3. 9K-Kevin Olson[3]

4. 51-Zach Boden[4]

5. 20-Cody Weisensel[12]

6. 40-Chase McDermand[9]

7. 20D-Derek Doerr[6]

8. 1-Scott Hatton[7]

9. 5K-Kevin Douglas[11]

10. 71-Kyle Koch[16]

11. 9S-Mike Stroik[2]

12. 87-Jake Dohner[22]

13. 57-Chase Jones[13]

14. 76-Mike Unger[14]

15. 29-Harrison Kleven[18]

16. 28-Jim Fuerst[19]

17. 15C-RJ Corson[21]

18. 14-Lamont Critchett[5]

19. 18-Tyler Roth[10]

20. 15Z-Jeff Zelinski[15]

21. 10-Denny Smith[20]

22. 11T-Nick Baran[17]