Tanersley Wins Bandit Outlaw Sprint Series Feature at Texas Motor Speedway

FORT WORTH, Tex. (June 11, 2021) — Channin Takersley won the Bandit Outlaw Sprint Series feature Friday at the Dirt Track at Texas Motor Speedway. Austin Mundie, John Carney II, Jeb Sessums, and Danny Jennings rounded out the top five.

Bandit Outlaw Sprint Series

the Dirt Track at Texas Motor Speedway

Fort Worth, Texas

Friday, June 11, 2021

Heat Race #1 (10 Laps)

1. 17G-Channin Tankersley[4]

2. 1J-Danny Jennings[3]

3. B99-Blake Mallory[2]

4. 4-Austin Mundie[9]

5. 30-Joseph Miller[1]

6. 12W-Dale Wester[6]

7. 74-DJ Estes[5]

8. 7-Jerrad Warhurst[8]

9. 21B-Justin Bates[7]

DNS: 74E-Claud Estes III

Heat Race #2 (10 Laps)

1. 45B-Casey Burkham[2]

2. 2B-Brett Becker[3]

3. 45X-Johnny Herrera[8]

4. 64-Mark Zoeller[1]

5. 55-Danny Wood[6]

6. 72-Colby Estes[7]

7. 8-Corey Minor[5]

8. 80-Josh Hawkins[4]

DNS: 72S-Sammy Swindell

DNS: 71W-Weston Gorham

Heat Race #3 (10 Laps)

1. 01J-Jeb Sessums[1]

2. 36-Chad Wilson[6]

3. 18-Logan Scherb[3]

4. 25-Chase Brewer[7]

5. 72X-Chris Tarrant[9]

6. 32-Corby Scherb[5]

7. 45-Collin Horner[4]

8. 2-Rodney Henderson[8]

9. 5R-John Ricketts[2]

DNS: 23-Junior Jenkins

Heat Race #4 (10 Laps)

1. J2-John Carney II[4]

2. 7M-Chance Morton[9]

3. 8M-Kade Morton[5]

4. 87M-Briley Stone[1]

5. 67-Michael Day[8]

6. V8-Robert Vetter[3]

7. 96S-Brandon Sampson[6]

8. 3-Brett Engstrom[2]

9. 9-Josh McCord[7]

B-Main (8 Laps)

1. 87M-Briley Stone[2]

2. 30-Joseph Miller[3]

3. 8-Corey Minor[6]

4. 32-Corby Scherb[4]

5. 7-Jerrad Warhurst[7]

6. 21B-Justin Bates[9]

7. 96S-Brandon Sampson[5]

DNS: 72S-Sammy Swindell

DNS: 55-Danny Wood

DNS: 80-Josh Hawkins

DNS: 5R-John Ricketts

DNS: 23-Junior Jenkins

B-Main 2 (8 Laps)

1. 72-Colby Estes[2]

2. 74E-Claud Estes III[10]

3. 12W-Dale Wester[3]

4. V8-Robert Vetter[4]

5. 64-Mark Zoeller[1]

6. 9-Josh McCord[9]

7. 45-Collin Horner[6]

DNS: 2-Rodney Henderson

DNS: 3-Brett Engstrom

DNS: 71W-Weston Gorham

A-Main (25 Laps)

1. 17G-Channin Tankersley[2]

2. 4-Austin Mundie[7]

3. J2-John Carney II[3]

4. 01J-Jeb Sessums[8]

5. 1J-Danny Jennings[9]

6. 67-Michael Day[14]

7. 74E-Claud Estes III[20]

8. 45X-Johnny Herrera[5]

9. 45B-Casey Burkham[6]

10. 25-Chase Brewer[12]

11. 36-Chad Wilson[4]

12. 18-Logan Scherb[15]

13. 2B-Brett Becker[10]

14. 12W-Dale Wester[22]

15. 72-Colby Estes[18]

16. 30-Joseph Miller[19]

17. 8-Corey Minor[21]

18. 32-Corby Scherb[23]

19. 87M-Briley Stone[17]

20. 72X-Chris Tarrant[13]

21. 8M-Kade Morton[11]

22. 7M-Chance Morton[1]

23. V8-Robert Vetter[24]

24. B99-Blake Mallory[16]