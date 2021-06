Cockrum Wins at Putnamville

PUTNAMVILLE, Ind. (June 12, 2021) — Shane Cockrum won the non-wing sprint car feature Saturday at Lincoln Park Speedway. Brayden Fox, Tim Creech, Jake Scott, and Harley Burns rounded out the top five.

Lincoln Park Speedway

Putnamville, Indiana

Saturday, June 12, 2021

Non-Wing 410 Sprint Cars

Qualifying (4 Laps)

1. 16B-Harley Burns, 14.269[2]

2. 26T-Matt Thompson, 14.553[3]

3. 24P-Shane Cockrum, 14.638[4]

4. 20-Jake Bland, 14.843[5]

5. 1J-William Johnson, 14.888[6]

6. 99-Alec Sipes, 15.229[1]

7. 37-David Gross[7]

Qualifying 2 (4 Laps)

1. 53-Brayden Fox, 13.222[5]

2. 22-Brandon Spencer, 13.356[2]

3. 33-Jake Scott, 13.593[3]

4. 73-Blake Vermillion, 13.608[1]

5. 77-Hunter O’Neal, 13.837[6]

6. 10G-Gabriel Gilbert, 14.060[4]

Qualifying 3 (4 Laps)

1. 2C-Tim Creech II, 13.296[4]

2. 5-Jesse Vermillion, 13.748[5]

3. 24-Landon Simon, 14.184[6]

4. 5T-Jessica Swanson, 14.603[2]

5. 55-Jason Metzinger, 18.899[1]

6. 4U-Allen Howard Jr[3]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 24P-Shane Cockrum[2]

2. 16B-Harley Burns[4]

3. 20-Jake Bland[1]

4. 26T-Matt Thompson[3]

5. 99-Alec Sipes[6]

6. 1J-William Johnson[5]

7. 37-David Gross[7]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 33-Jake Scott[2]

2. 53-Brayden Fox[4]

3. 22-Brandon Spencer[3]

4. 73-Blake Vermillion[1]

5. 10G-Gabriel Gilbert[6]

6. 77-Hunter O’Neal[5]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 2C-Tim Creech II[4]

2. 24-Landon Simon[2]

3. 5-Jesse Vermillion[3]

4. 5T-Jessica Swanson[1]

5. 4U-Allen Howard Jr[6]

DNS: 55-Jason Metzinger

A-Main (25 Laps)

1. 24P-Shane Cockrum[2]

2. 53-Brayden Fox[5]

3. 2C-Tim Creech II[3]

4. 33-Jake Scott[1]

5. 16B-Harley Burns[4]

6. 73-Blake Vermillion[11]

7. 5-Jesse Vermillion[9]

8. 99-Alec Sipes[13]

9. 22-Brandon Spencer[8]

10. 20-Jake Bland[7]

11. 77-Hunter O’Neal[17]

12. 5T-Jessica Swanson[12]

13. 26T-Matt Thompson[10]

14. 10G-Gabriel Gilbert[14]

15. 4U-Allen Howard Jr[15]

16. 1J-William Johnson[16]

17. 55-Jason Metzinger[19]

18. 37-David Gross[18]

19. 24-Landon Simon[6]