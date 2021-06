Zielski Wins at Wilmot

WILMOT, Wisc. (June 18, 2021) — Ryan Zielski won the Wisconsin WingLESS Sprint Car Series feature Friday night at Wilmot Raceway. Ryan Marshall, Tim Cox, Natalie Klemko, and Chris Klemko rounded out the top five.

Wisconsin WingLESS Sprint Car Series

Wilmot Raceway

Wilmot, Wisconsin

Friday, June 18, 2021

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 14Z-Ryan Zielski[4]

2. 22S-Brian Strane[6]

3. 39-William Huck[3]

4. 12-Shawn Swim[2]

5. 8-Daniel Walldan[1]

6. 22-Greg Alt[8]

7. 7D-Josh Davidson[9]

8. 14AJ-BG Wood[5]

9. 29-Bryce Andrews[7]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 19X-Nathan Crane[1]

2. 20-Natalie Klemko[2]

3. 61-Zach Hansen[4]

4. 09-Clayton Rossmann[3]

5. 54-Scott Grissom[8]

6. 41-Dennis Spitz[7]

7. 29J-Ralph Johnson[6]

8. 70H-Tate Hensley[5]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 4-Jordan Paulsen[1]

2. 40-Tim Cox[8]

3. 70-Chris Klemko[3]

4. 7-Trinity Uttech[4]

5. 6B-Vince Bartolotta[7]

6. 13W-Dave Wallace[5]

7. 17-Darren Ihrke[2]

8. 9X-Mike Sullivan[6]

Heat Race #4 (8 Laps)

1. 50-Rusty Egan[1]

2. 38-Allen Hafford[3]

3. 7X-Ryan Marshall[7]

4. 89-George Gaertner Jr[5]

5. 13-CJ Malueg[4]

6. 99J-Seth Johnson[2]

7. 29OG-Derek Crane[8]

8. 4G-George Gaertner III[6]

B-Main (12 Laps)

1. 41-Dennis Spitz[1]

2. 70H-Tate Hensley[12]

3. 29OG-Derek Crane[5]

4. 29J-Ralph Johnson[7]

5. 4G-George Gaertner III[10]

6. 7D-Josh Davidson[2]

7. 13W-Dave Wallace[4]

8. 29-Bryce Andrews[13]

9. 8-Daniel Walldan[3]

10. 99J-Seth Johnson[6]

11. 14AJ-BG Wood[11]

12. 9X-Mike Sullivan[9]

DNS: 17-Darren Ihrke

A-Main (20 Laps)

1. 14Z-Ryan Zielski[3]

2. 7X-Ryan Marshall[1]

3. 40-Tim Cox[4]

4. 20-Natalie Klemko[6]

5. 70-Chris Klemko[13]

6. 50-Rusty Egan[8]

7. 4-Jordan Paulsen[9]

8. 54-Scott Grissom[11]

9. 22S-Brian Strane[2]

10. 13-CJ Malueg[20]

11. 38-Allen Hafford[7]

12. 6B-Vince Bartolotta[15]

13. 12-Shawn Swim[18]

14. 41-Dennis Spitz[21]

15. 89-George Gaertner Jr[14]

16. 39-William Huck[12]

17. 22-Greg Alt[19]

18. 7-Trinity Uttech[16]

19. 29OG-Derek Crane[23]

20. 09-Clayton Rossmann[17]

21. 29J-Ralph Johnson[24]

22. 19X-Nathan Crane[10]

23. 70H-Tate Hensley[22]

24. 61-Zach Hansen[5]