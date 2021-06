Dewease Scores Feature Victory to Open PA Speedweek During Davey Brown Tribute

MECHANICSBURG, Penn. (June 25, 2021) — Lance Dewease opened Central Pennsylvania Speedweek with an emotional victory during a tribute night to his head mechanic, Davey Brown Sr, Friday night at Williams Grove Speedway. Dewease drove from third to first after early leader Rico Abreu got over the cushion between turns three and four, driving by Abreu and Dylan Cisney for the lead. From there Dewease pulled away for the victory. Anthony Macri made a late charge through the field to claim the runner up position with Danny Dietrich in tow to round out to podium.

2021 PA Speedweek

Williams Grove Speedway

Mechanicsburg, Pennsylvania

Friday, June 25, 2021

Qualifying Flight #1:

1. 69K-Lance Dewease, 16.856

2. 15H-Sam Hafertepe Jr, 16.900

3. 48-Danny Dietrich, 17.024

4. 1X-Chad Trout, 17.025

5. 5X-Buddy Kofoid, 17.053

6. 5-Paul McMahan, 17.075

7. 51-Freddie Rahmer, 17.136

8. 19-Brent Marks, 17.191

9. 55-Mike Wagner, 17.198

10. 91-Kyle Reinhardt, 17.282

11. 39-Chase Dietz, 17.362

12. 21-Matt Campbell, 17.371

13. 5W-Lucas Wolfe, 17.409

14. 49H-Bradley Howard, 17.448

15. 23-Chris Anrold, 17.504

16. 6-Ryan Smith, 17.512

17. 27-Devon Borden, 17.540

18. 85-Ricky Dieva, 17.985

19. 12D-Steven Downs, 18.135

Qualifying Flight #2:

1. 1Z-Logan Wagner, 16.996

2. 5C-Dylan Cisney, 17.204

3. 39M-Anthony Marcri, 17.394

4. 24R-Rico Abreu, 17.225

5. 27S-Alan Krimes, 17.237

6. 07-Skylar Gee, 17.314

7. 13-Justin Peck, 17.392

8. 17B-Steve Buckwalter, 17.406

9. 67-Justin Whittal, 17.811

10. 24-T.J. Stutts, 17.437

11. 27K-Tucker Klaasmeyer, 17.681

12. 55K-Robbie Kendall, 17.771

13. 44-Dylan Norris, 17.703

14. 99M-Kyle Moody, 17.736

15. 19S-Curt Stroup, 17.745

16. 98-Jared Esh, 17.772

17. 4R-Doug Hammaker, 17.849

18. 19M-Landon Myers

19. 1W-Brandon Rahmer, 17.935

Heat Race #1 (8 Laps):

1. 48-Danny Dietrich

2. 5X-Buddy Kofoid

3. 51-Freddie Rahmer

4. 5W-Lucas Wolfe

5. 69K-Lance Dewease

6. 55-Mike Wagner

7. 39-Chase Dietz

8. 27-Devon Borden

9. 23-Chris Arnold

10. 12D-Steven Downs

Heat Race #2 (8 Laps):

1. 5-Paul McMahan

2. 1X-Chad Trout

3. 19-Brent Marks

4. 15H-Sam Hafertepe Jr.

5. 6-Ryan Smith

6. 49H-Bradley Howard

7. 21-Matt Campbell

8. 91-Kyle Reinhardt

9. 85-Ricky Dieva

Heat Race #3 (8 Laps):

1. 39M-Anthony Macri

2. 27S-Alan Krimes

3. 13-Justin Peck

4. 1Z-Logan Wagner

5. 44-Dylan Norris

6. 27K-Tucker Klaasmeyer

7. 67-Justin Whittal

8. 19S-Curt Stroup

DNS: 4R-Doug Hammaker

DNS: 1W-Brandon Rahmer

Heat Race #4 (8 Laps):

1. 24-Rico Abreu

2. 07-Skylar Gee

3. 17B-Steve Buckwalter

4. 5C-Dylan Cisney

5. 99M-Kyle Moody

6. 24-T.J. Stutts

7. 19M-Landon Myers

8. 98-Jared Esh

9. 55K-Robbie Kendall

B-Main (12 Laps):

1. 24-T.J. Stutts

2. 55-Mike Wagner

3. 55K-Robbie Kendall

4. 21-Matt Campbell

5. 27K-Tucker Klaasmeyer

6. 91-Kyle Reinhardt

7. 23-Chris Arnold

8. 19S-Curt Stoup

9. 98-Jared Esh

10. 12D-Steven Downs

11. 4R-Doug Hammaker

12. 39-Chase Dietz

13. 27-Devon Borden

14. 49H-Bradley Howard

15. 67-Justin Whittal

DNS: 85-Ricky Dieva

DNS: 19M-Landon Myers

DNS: 1W-Brandon Rahmer

A-Main (25 Laps):

1. 69K-Lance Dewease

2. 39M-Anthony Macri

3. 48-Danny Dietrich

4. 51-Freddie Rahmer

5. 24R-Rico Abreu

6. 27S-Alan Krimes

7. 5C-Dylan Cisney

8. 19-Brent Marks

9. 15H-Sam Hafertepe Jr.

10. 1Z-Logan Wagner

11. 17B-Steve Buckwalter

12. 13-Justin Peck

13. 5W-Lucas Wolfe

14. 5X-Buddy Kofoid

15. 6-Ryan Smith

16. 07-Skylar Gee

17. 5-Paul McMahan

18. 44-Dylan Norris

19. 1X-Chad Trout

20. 24-T.J. Stutts

21. 55-Mike Wagner

22. 99M-Kyle Moody

23. 21-Matt Campbell

24. 55K-Kyle Reinhardt