Stillwaggon Wins at Big Diamond

POTTSVILLE, Penn. (June 25, 2021) — Robbie Stillwaggon won the United Racing Club feature Friday night at Big Diamond Speedway. The victory was Stillwaggon’s first of the 2021 season. Ryan Tyalor, Dallas Schott, Josh Weller, and Andy Best rounded out the top five.

United Racing Club

Big Diamond Speedway

Pottsville, Pennsylvania

Saturday June 25, 2021

Heat Race #1 (10 Laps)

1. 63-Josh Weller[1]

2. 7X-Ryan Taylor[2]

3. 33W-Mike Walter II[4]

4. 1-Jake Hummel[3]

5. 35-Jason Shultz[8]

6. 55-Dallas Schott[7]

7. 32-Kyle Smith[6]

8. 88J-Joey Amantea[5]

9. 11H-Hayden Miller[9]

Heat Race #2 (10 Laps)

1. 42-Jesse Pruchnik[1]

2. 89-Robbie Stillwaggon[5]

3. 11-Ryan Stillwaggon[3]

4. 66-Ryan Kissinger[6]

5. 5Z-Zack Burd[2]

6. 669-Brandon McGough[4]

7. 34-Andy Best[9]

8. 47-Adam Carberry[7]

9. 11T-Mike Thompson[8]

A-Main (25 Laps)

1. 89-Robbie Stillwaggon[2]

2. 7X-Ryan Taylor[6]

3. 55-Dallas Schott[11]

4. 63-Josh Weller[5]

5. 34-Andy Best[14]

6. 47-Adam Carberry[16]

7. 1-Jake Hummel[7]

8. 11T-Mike Thompson[18]

9. 42-Jesse Pruchnik[3]

10. 88J-Joey Amantea[15]

11. 33W-Mike Walter II[4]

12. 669-Brandon McGough[12]

13. 11H-Hayden Miller[17]

14. 32-Kyle Smith[13]

15. 5Z-Zack Burd[10]

16. 11-Ryan Stillwaggon[1]

17. 66-Ryan Kissinger[8]

18. 35-Jason Shultz[9]