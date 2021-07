Bright Wins USAC East Coast Sprint Car Feature at Big Diamond

POTTSVILLE, Penn. (July 2, 2021) — Alex Bright won the USAC East Coast Sprint Car Series feature Friday night at Big Diamond Speedway. The win was Bright’s fourth of the 2021 season. Tommy Kunsman, Chris Allen Jr, Colin White, and Nash Ely rounded out the top five.

USAC East Coast Sprint Car Series

Big Diamond Speedway

Pottsville, Pennsylvania

Friday, July 2, 2021

Heat Race #1

1. 17J-Jonathan Swanson[1]

2. 5G-Briggs Danner[6]

3. 83S-Billy Ney[2]

4. 71-Chris Allen Jr[7]

5. 10-Joe Kata[4]

6. 64-Rich Carnathan[3]

Heat Race #2

1. 20-Alex Bright[1]

2. 19-Steven Drevicki[5]

3. 32-Colin White[4]

4. 11-Mike Thompson[2]

5. 67-Jason Cherry[6]

6. 57-Damon Paul[7]

7. 88J-Joey Amantea[3]

Heat Race #3

1. 21K-Tommy Kunsman[2]

2. 3BC-Nash Ely[3]

3. 83-Bruce Buckwalter Jr[4]

4. 17-Christian Bruno[7]

5. 117-David Swanson[6]

6. 5Z-Zack Burd[1]

7. 23M-Kenny Miller III[5]

A-Main

1. 20-Alex Bright[2]

2. 21K-Tommy Kunsman[1]

3. 71-Chris Allen Jr[10]

4. 32-Colin White[4]

5. 3BC-Nash Ely[9]

6. 83-Bruce Buckwalter Jr[6]

7. 23M-Kenny Miller III[20]

8. 17J-Jonathan Swanson[5]

9. 11-Mike Thompson[11]

10. 5G-Briggs Danner[8]

11. 17-Christian Bruno[12]

12. 83S-Billy Ney[3]

13. 10-Joe Kata[13]

14. 117-David Swanson[15]

15. 64-Rich Carnathan[16]

16. 67-Jason Cherry[14]

17. 19-Steven Drevicki[7]

18. 5Z-Zack Burd[18]