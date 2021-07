Dobmeier Victorious in His return with NOSA

From NOSA

Mark Dobmeier won the the NOSA feature at River Cities Speedway Thursday night in his first race in a over a year after being injured.

A Feature (30 Laps): 1. 13JT-Mark Dobmeier[6]; 2. 11M-Brendan Mullen[8]; 3. 8H-Jade Hastings[5]; 4. 9N-Wade Nygaard[3]; 5. 2A-Austin Pierce[15]; 6. 8BALL-Jack Croaker[2]; 7. 31-Shane Roemeling[22]; 8. 22-Riley Goodno[11]; 9. 26-Blake Egeland[12]; 10. 20A-Jordan Adams[4]; 11. 0-Nick Omdahl[7]; 12. 99-Jordan Graham[21]; 13. 91A-Reed Allex[19]; 14. 41-Travis Strandell[24]; 15. 17-Zach Omdahl[23]; 16. 48-Taylor Forbes[17]; 17. (DNF) 10S-Josh Swangler[14]; 18. (DNF) 14X-Nick Otto[18]; 19. (DNF) 14-Tom Egeland[9]; 20. (DNF) 4J-Lee Grosz[10]; 21. (DNF) 55-Nick Ranten[13]; 22. (DNF) 10TRB-Bob Martin[16]; 23. (DNF) 14T-Tim Estenson[1]; 24. (DNS) 91M-Jackson Moffett

Heat 1 (9 Laps): 1. 14T-Tim Estenson[2]; 2. 8BALL-Jack Croaker[4]; 3. 14-Tom Egeland[1]; 4. 22-Riley Goodno[3]; 5. 55-Nick Ranten[5]; 6. 48-Taylor Forbes[6]; 7. 99-Jordan Graham[9]; 8. 17-Zach Omdahl[7]; 9. (DNS) 91M-Jackson Moffett

Heat 2 (9 Laps): 1. 9N-Wade Nygaard[3]; 2. 11M-Brendan Mullen[5]; 3. 20A-Jordan Adams[4]; 4. 26-Blake Egeland[1]; 5. 10S-Josh Swangler[6]; 6. 14X-Nick Otto[8]; 7. 4-Colton Young[7]; 8. (DNF) 31-Shane Roemeling[2]

​Heat 3 (9 Laps): 1. 13JT-Mark Dobmeier[2]; 2. 0-Nick Omdahl[3]; 3. 4J-Lee Grosz[1]; 4. 8H-Jade Hastings[4]; 5. 2A-Austin Pierce[8]; 6. 10TRB-Bob Martin[5]; 7. 91A-Reed Allex[6]; 8. 41-Travis Strandell[7]