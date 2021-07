Tyler Ross Wins at Lincoln Speedway

ABBOTTSTOWN, Penn. (July 10, 2021) — Tyler Ross won the winged 410 sprint car feature Saturday at Lincoln Speedway. Jimmy Siegel, Troy Wagaman, Tim Wagaman, and Brandon Rahmer rounded out the top five.

Brett Stickler won the winged 358 sprint car feature.

Lincoln Speedway

Abbottstown, Pennsylvania

Saturday, July 10, 2021

Winged 410 Sprint Cars

Feature:

1. 75-Tyler Ross

2. 59-Jimmy Siegel

3. 19w-Troy Wagaman

4. 5e-Tim Wagaman

5. 88-Brandon Rahmer

6. 21-Matt Campbell

7. 51-Freddie Rahmer

8. 87-Alan Krimes

9. 49h-Bradley Howard

10. 99m-Kyle Moody

11. 39-Chase Dietz

12. 1x-Chad Trout

13. 16a-Aaron Bollinger

14. 23-Chris Arnold

15. 69-Tim Glatfelter

16. 2w-Glendon Forsythe

17. 90-Jordan Givler

18. 7h-Trey Hivner

19. 44-Dylan Norris

20. 21t-Scott Fisher

21. 11p-Greg Plank

22. 97-Brie Hershey

23. 9-Dalton Dietrich

24. 45c-Kurt Conklin

25. 19m-Landon Myers

Winged 358 Sprint Cars

Feature:

1. 38-Brett Strickler

2. 38s-Jordan Strickler

3. 4r-Zane Rudisill

4. 28-Matt Findley

5. 2-Kody Hartlaub

6. 00r-Jeff Rohrbaugh

7. 50-Tyler Esh

8. 69s-Cameron Smith

9. 19d-Wyatt Hinkle

10. 99-Zachary Cool

11. 54-Brett Wanner

12. 5a-Zachary Allman

13. 66a-Cody Fletcher

14. 23f-Justin Foster

15. 35-Steve Owings

16. 33-Riley Emig

17. 00-Chris Frank

18. 89-Ashley Cappetta

19. 5-Travis Scott

20. 11h-Hayden Miller

21. 10-Zach Euculano

22. 8cr-Mason Chaney

23. X-Justice Forbes

24. 5b-Brian Allman

25. 55-Tony Hippensteel II