Kaleb Montgomery Wins at Ocean Speedway

WATSONVILLE, Cal. (July 16, 2021) — Kaleb Montgomery won the sprint car feature Friday night at Ocean Speedway. Tim Kaeding moved up from ninth starting position to claim the runner up spot while Joey Ancona, Bud Kaeding from 12th, and Justin Sanders rounded out the top five.

Blake Bower won the Western Midget Racing feature.

Ocean Speedway

Watsonville, California

Friday, July 16, 2021

Winged 360 Sprint Cars

Qualifying

1. 22-Keith Day Jr, 10.979[22]

2. 3-Kaleb Montgomery, 11.112[14]

3. 88A-Joey Ancona, 11.114[13]

4. 21-Corey Day, 11.199[3]

5. 42X-Tim Kaeding, 11.227[31]

6. 15-Ryan Delisle, 11.267[26]

7. 72W-Kurt Nelson, 11.273[24]

8. 88N-DJ Netto, 11.274[15]

9. 17-Justin Sanders, 11.288[11]

10. 2-JJ Ringo, 11.291[20]

11. 83V-Sean Becker, 11.322[28]

12. 83T-Tanner Carrick, 11.342[30]

13. 69-Bud Kaeding, 11.398[8]

14. 7H-Jake Haulot, 11.414[29]

15. 72S-Bradley Dillard, 11.420[4]

16. 38B-Blake Carrick, 11.422[25]

17. 5R-Ryan Rocha, 11.429[21]

18. 5J-Kalib Henry, 11.449[17]

19. 88-Koen Shaw, 11.472[23]

20. 4F-Burt Foland Jr, 11.488[7]

21. 8-Jeremy Chisum, 11.537[6]

22. 25Z-Jason Chisum, 11.539[2]

23. 15T-Tristan Guardino, 11.562[27]

24. 58-Jerry Bonnema, 11.628[1]

25. 12-Jimmy Christian, 11.638[16]

26. 07-Richard Fajardo, 11.976[9]

27. 34-Ryon Nelson, 12.010[19]

28. 6-Logan Calderwood, 12.114[18]

29. 4-Tuesday Calderwood, 12.411[10]

30. 46J-Geoffrey Grimm, 13.052[12]

31. 2A-Alex Pettas, 13.052[5]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 17-Justin Sanders[2]

2. 69-Bud Kaeding[1]

3. 22-Keith Day Jr[4]

4. 42X-Tim Kaeding[3]

5. 8-Jeremy Chisum[6]

6. 12-Jimmy Christian[7]

7. 4-Tuesday Calderwood[8]

8. 5R-Ryan Rocha[5]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 2-JJ Ringo[2]

2. 5J-Kalib Henry[5]

3. 3-Kaleb Montgomery[4]

4. 7H-Jake Haulot[1]

5. 25Z-Jason Chisum[6]

6. 07-Richard Fajardo[7]

7. 15-Ryan Delisle[3]

8. 46J-Geoffrey Grimm[8]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 83V-Sean Becker[2]

2. 72W-Kurt Nelson[3]

3. 88A-Joey Ancona[4]

4. 72S-Bradley Dillard[1]

5. 15T-Tristan Guardino[6]

6. 88-Koen Shaw[5]

7. 34-Ryon Nelson[7]

8. 2A-Alex Pettas[8]

Heat Race #4 (8 Laps)

1. 83T-Tanner Carrick[2]

2. 38B-Blake Carrick[1]

3. 21-Corey Day[4]

4. 88N-DJ Netto[3]

5. 58-Jerry Bonnema[6]

6. 4F-Burt Foland Jr[5]

7. 6-Logan Calderwood[7]

Dash #1 (6 Laps)

1. 22-Keith Day Jr[1]

2. 88A-Joey Ancona[3]

3. 3-Kaleb Montgomery[2]

4. 21-Corey Day[4]

5. 17-Justin Sanders[5]

6. 2-JJ Ringo[6]

7. 83V-Sean Becker[7]

8. 83T-Tanner Carrick[8]

B-Main (12 Laps)

1. 4F-Burt Foland Jr[3]

2. 88-Koen Shaw[2]

3. 5R-Ryan Rocha[1]

4. 34-Ryon Nelson[6]

5. 12-Jimmy Christian[4]

6. 07-Richard Fajardo[5]

7. 6-Logan Calderwood[7]

8. 2A-Alex Pettas[9]

9. 4-Tuesday Calderwood[8]

A-Main (30 Laps)

1. 3-Kaleb Montgomery[3]

2. 42X-Tim Kaeding[9]

3. 88A-Joey Ancona[2]

4. 69-Bud Kaeding[12]

5. 17-Justin Sanders[5]

6. 88-Koen Shaw[17]

7. 83T-Tanner Carrick[8]

8. 88N-DJ Netto[11]

9. 22-Keith Day Jr[1]

10. 83V-Sean Becker[7]

11. 38B-Blake Carrick[15]

12. 25Z-Jason Chisum[20]

13. 15T-Tristan Guardino[21]

14. 5R-Ryan Rocha[23]

15. 8-Jeremy Chisum[19]

16. 4F-Burt Foland Jr[18]

17. 7H-Jake Haulot[13]

18. 72S-Bradley Dillard[14]

19. 21-Corey Day[4]

20. 2-JJ Ringo[6]

21. 72W-Kurt Nelson[10]

22. 34-Ryon Nelson[24]

23. 58-Jerry Bonnema[22]

24. 5J-Kalib Henry[16]

Western Midget Racing

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 35-Shawn Arriaga[2]

2. 9-Blake Bower[7]

3. 8K-Keoni Texeira[4]

4. 22Q-David Prickett[8]

5. 17-Megan Moorehead[3]

6. 7-DJ Freitas[1]

7. 24-Tyler Dolacki[9]

8. 20-Kyle Hawse[6]

9. 10-Antonia Boscacci[5]

A-Main (20 Laps)

1. 9-Blake Bower[7]

2. 35-Shawn Arriaga[8]

3. 22Q-David Prickett[5]

4. 17-Megan Moorehead[4]

5. 20-Kyle Hawse[1]

6. 8K-Keoni Texeira[6]

7. 10-Antonia Boscacci[9]

8. 24-Tyler Dolacki[2]

DNS: 7-DJ Freitas