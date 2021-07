Brandon Hanks Wins MOWA Feature at Jacksonville

JACKSONVILLE, Ill. (July 30, 2021) — Brandon Hanks won the Midwest Open Wheel Association feature Friday night at Jacksonville Speedway. Joey Moughan, Parker Price-Miller, Zach Daum, and Nah Gass rounded out the top five.

Midwest Open Wheel Association

Jacksonville Speedway

Jacksonville, Illinois

Friday, July 30, 2021

Feature:

1. 84B-Brandon Hanks

2. 31-Joey Moughan

3. 96-Parker Price-Miller

4. 31-Zach Daum

5. 20G-Noah Gass

6. 56-Mitchell Davis

7. 28-Luke Verardi

8. 42-Andy Bishop

9. 3N-Jake Neuman

10. 9X-Paul Nienhiser

11. 99W-Korey Weyant

12. 10S-Jeremy Standridge

13. 71M-Caden Englehart

14. 77U-Chris Urish

15. 17-Paul Haley

16. 79J-Jacob Patton

17. 52F-Logan Faucon

DNS: Terry Babb

DNS: Dustin Clary

DNS: Austin O’Dell

DNS: Dylan Tuxhorn

DNS: Ben Wagoner