Danny Smith Wins USCS Feature at Deep South Speedway

LOXLEY, Al. (July 31, 2021) — National Sprint Car Hall of Fame and Museum inductee Danny Smith won the United Sprint Car Series main event Saturday at Deep South Speedway. Smith moved up from third starting position for the victory over Brandon Taylor, Friday’s USCS feature winner Jordan Mallett from 11th starting spot, Terry Gray, and Matt Kurtz.

United Sprint Car Series

Deep South Speedway

Loxley, AL

Saturday, July 31, 2021

Engler Machine & Tool Heat Race #1 (8 Laps)

1. 4-Danny Smith[1]

2. 07T-Brandon Taylor[2]

3. 01-Shane Morgan[3]

4. 28-Jeff Willingham[5]

5. 7J-Gregg Jones[6]

6. 77-Jeff Smith[4]

Brown & Miller Racing Heat Race #2 (8 Laps)

1. 92-Matt Kurtz[1]

2. 4M-Michael Miller[2]

3. 83R-Mark Ruel Jr[4]

4. 14-Jordon Mallett[5]

5. 43-Terry Witherspoon[3]

6. 7E-Eric Gunderson[6]

JJ Supply FireAde Heat Race #3 (8 Laps)

1. 10-Terry Gray[3]

2. 33-Joe Larkin[1]

3. 17-Alex Lyles[4]

4. 00-Charles Williams[6]

5. 67M-Hayden Martin[2]

DQ: 67-Brian Thomas[5]

Hoosier Speed Dash (6 Laps)

1. 07T-Brandon Taylor[2]

2. 10-Terry Gray[3]

3. 4-Danny Smith[5]

4. 43-Terry Witherspoon[4]

5. 7E-Eric Gunderson[6]

USCS 360 Sprint Car Feature (30 Laps)

1. 4-Danny Smith[3]

2. 07T-Brandon Taylor[1]

3. 14-Jordon Mallett[11]

4. 10-Terry Gray[4]

5. 92-Matt Kurtz[2]

6. 83R-Mark Ruel Jr[7]

7. 4M-Michael Miller[5]

8. 43-Terry Witherspoon[13]

9. 7J-Gregg Jones[12]

10. 7E-Eric Gunderson[15]

11. 28-Jeff Willingham[10]

12. 33-Joe Larkin[6]

13. 01-Shane Morgan[9]

14. 77-Jeff Smith[16]

15. 00-Charles Williams[17]

16. 67-Brian Thomas[18]

17. 67M-Hayden Martin[14]

18. 17-Alex Lyles[8]