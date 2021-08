Fendley Wins USAC West Coast Feature at Petaluma

Petaluma, Cal. (July 31, 2021) — Cody Fendley won the USAC West Coast Sprint Car Series feature Saturday at Petaluma Speedway. Ryan Bernal, Jarrett Soares, Logan Calderwood, and Shane Hopkins rounded out the top five.

Brody Fuson won the USAC Western States Midget Car feature while Shawn Arriaga won the Western Midget Racing main event.

Petaluma Speedway

Petaluma, California

Saturday, July 31, 2021

USAC West Coast Sprint Car Series

Feature:

1. Cody Fendley

2. Ryan Bernal

4. Jarrett Soares

5. Logan Calderwood

6. Shane Hopkins

7. Tuesday Calderwood

8. Jake Hodges

9. Cody Smith

10. Austin Liggett

11. D.J. Johnson

12. Jake Morgan

13. Kaleb Montgomery

14. Nate Schank

15. Kyle Edwards

16. Tanner Boul

17. Heath Holdsclaw

18. Braidon Moniz

19. Jimmy Trulli

20. Brody Fuson

21. Ryan Timmons

22. Matt Streeter

USAC Western States Midget Car Series

Feature:

1. 51-Brody Fuson

2. 2c-Colton Raudman

3. 20-CJ Sarna

4. 35-Kyle Mentch

5. 9-Blake Bower

6. 83-Austin Liggett

Western Midget Racing

Feature:

1. 35-Shawn Arriaga

2. 35L-Sage Bordenave

3. 35sr-Brody Petrie

4. 22q-David Prickett

5. 8k-Kala Kelliinoi

6. 17-Megan Moorhead

7. 24-Cameron Beard

8. 6-Doug Fitcher

9. 10-Blake Bower